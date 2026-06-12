Alemania estudia prohibir el comercio con objetos de víctimas del nacionalsocialismo

Berlín, 12 jun (EFE).- La Cámara Territorial del Parlamento alemán o Bundesrat introdujo este viernes en el Bundestag o Cámara Baja un proyecto de ley para prohibir el comercio con objetos personales de víctimas del nacionalsocialismo, que con cierta frecuencia son sometidos a subastas.

El borrador, que fue introducido a iniciativa de la región de Renania del Norte - Westfalia, se refiere sobre todo a documentos oficiales, cartas y diarios, así como a enseres personales como prendas de ropa con una Estrella de David prendida.

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Desde el punto de vista del derecho civil, el proyecto de ley prevé que los correspondientes contratos de compraventa sean declarados nulos. Además, convertirá en delito penado con multa o con hasta tres años de prisión las infracciones contra la prohibición de comerciar con los citados objetos.

El borrador prevé excepciones para instituciones tales como museos, bibliotecas o archivos comprometidos con la preservación de la memoria de las víctimas del nacionalismo, así como para personas con intereses legítimos, por ejemplo la investigación académica.

El Bundesrat justificó la necesidad del proyecto de ley con la gran atención pública que suelen provocar las noticias sobre la venta de objetos de la época nazi.

"Precisamente al vender objetos que tienen un vínculo especial con las víctimas, tales como cartas o diarios de prisioneros de campos de concentración, documentos médicos y Estrellas de David, el recuerdo de las personas perseguidas por el nacionalsocialismo queda supeditado de forma habitual a intereses puramente comerciales", destacó en un comunicado.

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Esta circunstancia es lesiva para la dignidad de las víctimas del nacionalsocialismo, agregó. EFE