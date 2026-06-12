Los comisarios aceptan la reclamación de Alpine y devuelven al francés Pierre Gasly su podio en Mónaco

El piloto francés Pierre Gasly recuperó este viernes su tercera posición y podio logrados el pasado domingo en el Gran Premio de Mónaco después de que los comisarios hayan aceptado la reclamación presentada por su equipo, Alpine.

Tras salir noveno el pasado domingo el francés llegó a ponerse en cuarta posición y concluyó tercero al aprovechar la sanción al británico George Russell (Mercedes). Sin embargo, Gasly había sido penalizado dos veces por exceso de velocidad en el 'pit lane' y recibió dos sanciones de tiempo separadas de cinco segundos que se sumaron a su tiempo, relegándole finalmente al séptimo lugar.

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Tras la carrera, Alpine solicitó un conocido 'Derecho de Revisión' de esta decisión y la audiencia inicial tuvo lugar este jueves, durante el inicio del fin de semana del Gran Premio de Barcelona en el circuito de Montmeló. Ahí, Alpine presentó "pruebas nuevas, significativas y pertinentes", según indicó la web del Mundial, y, tras celebrar otra audiencia por la tarde, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) confirmó este viernes que las sanciones contra el francés habían sido anuladas y que se le había restituido su podio en el Gran Premio de Mónaco.

"Acogemos con satisfacción la decisión de la FIA de considerar admisible nuestro 'Derecho de Revisión' tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana. Como resultado, los comisarios han revocado las dos penalizaciones de cinco segundos impuestas al coche número 10, lo que restablece el tercer puesto del equipo", celebró el equipo francés en sus redes sociales.

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Alpine agradeció a la FIA y a Formula One Management "su transparencia y cooperación durante todo el proceso de 'Derecho de Revisión' y por haber llegado a esta decisión". "El equipo está ahora muy centrado en el Gran Premio de Barcelona de este fin de semana y en conseguir el mejor resultado posible con sus dos coches", sentenció.

La FIA expresó en su comunicado su solidaridad con los demás pilotos que fueron sancionados durante la carrera y el impacto que esto tuvo, pero señaló que Alpine fue el único equipo que solicitó una revisión y que no había forma de anular las sanciones ya cumplidas.

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La vuelta al podio de Gasly significa que su compatriota Isack Hadjar, de Red Bull, caerá a la cuarta posición, mientras que el australiano Oscar Piastri, de McLaren, y los dos coches de Racing Bull, pilotados por el neozelandés Liam Lawson y el británico Arvid Lindblad, también perderán un lugar cada uno y finalizarán quinto, sexto y séptimo respectivamente.