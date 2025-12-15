Indultado en Argelia un historiador condenado tras cuestionar la existencia de la cultura bereber

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha aprobado este lunes un perdón al historiador Mohamed Amine Belghit, condenado a tres años de cárcel por "ofensa a los símbolos nacionales" a raíz de unas declaraciones en las que cuestionaba la existencia de la cultura amazigh o bereber.

La Presidencia argelina ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en la red social Facebook que la decisión se enmarca en la Constitución y en la opinión del Consejo Judicial Supremo, antes de recalcar que supone "un perdón total del resto de la sentencia que quedaba por cumplir a Mohamed Amine Belghit".

El hombre, de 69 años, fue condenado en julio a cinco años de prisión por afirmar que la cultura amazigh era "una creación franco-sionista", sentencia que fue reducida en octubre a tres años de prisión y dos años de pena suspendida, que no sería aplicada en caso de que no cometiera otro delito.

Belghit afirmó en una entrevista a la cadena de televisión emiratí Sky News Arabia que "la lengua amazigh fue un proyecto ideológico de creación franco-sionista". "No existe la cultura amazigh. No existe algo llamado amazighidad", sostuvo, provocando una oleada de críticas en Argelia, donde el tamazigh fue reconocida como lengua oficial en 2016. Además, el año nuevo bereber, el Yennayer, fue añadido un año después a la lista de fiestas nacionales.

Estas palabras por parte del historiador, acusado de revisionismo histórico, provocaron su detención en mayo de 2025 por "delito de atentado contra la unidad nacional" al atacar "símbolos de la nación y de la república", así como por "difusión de discursos de odio", según la Fiscalía, lo que derivó en el proceso judicial en el que fue condenado finalmente a pena de prisión.