El TPI desestima una serie de recursos de Israel contra su investigación sobre Gaza

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha rechazado este lunes una serie de recursos presentados por Israel contra la investigación abierta sobre su actuación durante la ofensiva militar contra la Franja de Gaza.

El TPI confirma así la decisión de la cámara de instrucción y rechaza que haya una "nueva situación" que requiera de la anulación y reinicio de todo el proceso de investigación de la Fiscalía. La investigación atañe "al mismo conflicto armado, en el mismo territorio y las mismas partes en conflicto" del caso del Estado de Palestina, destaca.

Israel había alegado que la escalada del conflicto desde el 7 de octubre de 2023 supone un cambio fundamental que afecta al caso conforme al artículo 18 del Estatuto de Roma --que rige el funcionamiento del TPI-- y los criterios de admisibilidad de los casos.

Sin embargo, los jueces consideran que "no hay un cambio sustancial en los parámetros de la investigación que obliguen a una nueva notificación". Además, la investigación abierta en 2021 ya cubre crímenes de guerra cometidos "desde el 13 de junio de 2014 y sin fecha de fin".

Esta decisión refuerza además los fundamentos legales de las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ahora exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad.

El TPI también pidió la detención de tres líderes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), pero éstos han fallecido en la ofensiva del Ejército israelí que ha causado ya más de 70.000 muertes en el enclave palestino.