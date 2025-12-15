Agencias

El Gobierno aprueba transferir 100 millones de euros a Canarias para la atención de la infancia migrante no acompañada

El Consejo de Ministros aprobará este martes una transferencia extraordinaria de 100 millones de euros a Canarias, declarada en situación de contigencia migratoria, destinada a la acogida y la atención de la infancia migrante no acompañada.

Así lo han adelantado fuentes del Ministerio de Juventud a Infancia a Europa Press, que también han explicado que la dotación se aprobará mediante un Real Decreto de concesión directa de subvención que contempla garantías de control, justificación y calidad en la atención de la infancia migrante no acompañada.

Asimismo, el Gobierno exigirá a Canarias la presentación de una memoria técnica e impacto social, así como informes de intervención autonómica que acrediten el destino de los fondos. En la misma línea, se requerirá una evaluación específica del impacto en la igualdad efectiva entre niños, niñas y adolescentes.

Como han matizado desde el Ministerio, el informe deberá recoger el impacto sobre la igualdad efectiva entre los menores acogidos con estadísticas, actuaciones realizadas y acciones positivas implantadas sobre las barreras sociales que producen las desigualdades que se produzcan atendiendo a edad y género. También recogerá el cumplimiento de las finalidades de la subvención, entre ellos el apoyo al acogimiento familiar, la lucha contra la pobreza infantil o los programas de transición a la vida adulta.

Además, se habilita al Ministerio y a otros organismos como la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas, a realizar auditorías y comprobaciones técnicas para garantizar que esta cuantía se destina exclusivamente a la protección "integral y digna" de la infancia migrante, como ha matizado Juventud e Infancia.

Estos 100 millones se suman a los 40 millones de euros que, en distintas partidas, el Gobierno ha transferido a Canarias durante 2025 con el mismo propósito. En total, durante el presente ejercicio, la cuantía asciende a 140 millones de euros, lo cual supone un incremento del 140% respecto al año anterior y un 3.802% más que en 2021.

