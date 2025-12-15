Agencias

El Covirán Granada se refuerza con el escolta dominicano Jassel Pérez

Guardar

El escolta dominicano Jassel Pérez jugará esta temporada en el Covirán Granada, club que le fichó el pasado verano y le cedió al Grupo Alega Cantabria en Primera FEB, una decisión motivada por las bajas de Elias Valtonen y Jovan Kljajic.

El equipo dirigido por Ramón Díaz mantenía la opción de llamar a filas al jugador, propiedad del club rojinegro, a partir del 15 de diciembre, y el técnico ha decidido efectuarla ante las bajas sufridas en las últimas semanas.

El dominicano, de 24 años y 1,90 metros, ha disputado un total de 10 partidos en Primera FEB, competición en la que ha promediado 15 puntos con un 50% de acierto tanto en lanzamientos de dos puntos como en triples. Además, ha logrado de media cuatro rebotes y 3,3 asistencias para 16 de valoración.

Pérez ha sido clave en las cuatro victorias que ha firmado el conjunto cántabro hasta el momento en la segunda categoría del baloncesto nacional. El exterior debutó en la competición con 30 puntos y 36 de valoración en la visita al Monbus Obradoiro.

En el último encuentro disputado con su anterior equipo también fue clave en la victoria sobre el Hestia Menorca (83-80) al aportar 21 puntos y 27 de valoración.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El líder norcoreano abre el segundo hospital provincial ante la 'modernización' sanitaria

Infobae

Prisión preventiva para funcionaria de Fiscalía de Ecuador por presunto nexo con Los Lobos

Infobae

UNICEF alerta de un aumento de los desplazamientos infantiles por la escalada de violencia en el este de RDC

Más de 100.000 menores han huido de Kivu Sur ante el avance de la violencia armada, expuestos a graves riesgos de explotación y separación familiar, según UNICEF, que insta a la comunidad internacional a atender urgentemente la crisis humanitaria

UNICEF alerta de un aumento

Cinco detenidos en Alemania acusados de planear un atentado en un mercadillo de Navidad en Baviera

El operativo policial frustró un grave ataque planeado en un evento concurrido, luego de descubrir que los sospechosos incitaban a causar numerosas víctimas, según confirmó la Fiscalía, que mantiene a los arrestados bajo custodia mientras continúa la investigación judicial

Cinco detenidos en Alemania acusados

EEUU propone a Perú como aliado principal no miembro de la OTAN

Washington notificó al Congreso peruano su iniciativa para elevar la cooperación bilateral en defensa, un paso crucial que podría impulsar la modernización militar, el acceso a tecnología avanzada y el fortalecimiento estratégico regional en caso de una eventual ratificación estadounidense

EEUU propone a Perú como