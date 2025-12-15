El Banco Central de Argentina modificará las bandas de flotación cambiaria a partir de 2026

La previsión del Banco Central de la República Argentina para la base monetaria indica un crecimiento hasta el 4,8% del producto interno bruto a diciembre de 2026, partiendo del 4,2% actual, y estima que este incremento será cubierto mediante la compra de 10.000 millones de dólares, equivalentes a 8.514 millones de euros. Según detalló el Banco Central en un comunicado oficial, estas medidas se implementarán en un contexto de evolución económica y de flujos en la balanza de pagos, con el objetivo de consolidar la estabilidad de precios y crear condiciones favorables para la inversión, el consumo y el crédito en el país.

El Banco Central anunció que, a partir del 1 de enero de 2026, las bandas de flotación del mercado cambiario experimentarán modificaciones. Además, el límite superior e inferior de la banda se actualizará mensualmente en función del índice de precios al consumidor más reciente disponible, lo que adaptará la política cambiaria a la dinámica inflacionaria local, según informó el propio organismo. Esta estrategia busca permitir que el régimen de tipo de cambio refleje las condiciones de inflación interna, contribuyendo así a acotar la volatilidad excesiva del tipo de cambio y aproximar la inflación del país al promedio internacional.

De acuerdo con el comunicado publicado por el Banco Central, el esquema de acumulación de reservas internacionales está previsto para operar en paralelo con el resto de las políticas. La entidad explicó que la intervención diaria para compras de reservas internacionales equivaldrá al 5% del volumen total transado en el mercado de cambios cada día. Este diseño pretende asegurar que la intervención monetaria se mantenga proporcional a la actividad cambiaria real, lo cual busca evitar tensiones vinculadas a compras excesivas o insuficientes de divisas.

El comunicado del Banco Central también prevé que la aplicación de estas acciones permitirá iniciar un nuevo ciclo de expansión crediticia hacia el sector privado, apoyado a su vez por incentivos que buscarán fortalecer la dinámica de inversión, exportaciones y consumo. El abastecimiento de la demanda de dinero se realizará a través del mencionado programa de adquisiciones de reservas internacionales, al tiempo que se mantendrá una política monetaria con perfil contractivo. Mediante esta orientación, la entidad pretende que la oferta de dinero crezca a un ritmo inferior al de la demanda, lo que, según el Banco Central, ayudará a avanzar hacia la meta de reducción de la inflación.

En su declaración oficial, el organismo monetario enfatizó el eje central de la estabilidad de precios: “Con el fin de consolidar la estabilidad de precios, el Banco Central de la República Argentina anuncia el inicio de una nueva fase del programa monetario. Los esfuerzos de la autoridad monetaria priorizarán el objetivo de alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional”, según recogió el comunicado institucional.

El Banco Central remarcó que estos lineamientos buscan ser compatibles con el restablecimiento del acceso a los mercados internacionales de capital para el Tesoro argentino. La refinanciación de los vencimientos de deuda en monedas extranjeras permitirá que las reservas internacionales acumuladas permanezcan en las cuentas de la entidad y no se utilicen en el pago inmediato de obligaciones externas. El incremento sostenido de reservas ofrecería entonces mayor solidez financiera y flexibilidad frente a posibles turbulencias externas, según lo expuesto en la comunicación oficial.

El organismo indicó que una evolución mensual de los límites de las bandas cambiarias coherente con la inflación interna servirá como una herramienta para responder de manera oportuna a modificaciones en las condiciones económicas, disminuyendo así el riesgo de episodios bruscos en el mercado de divisas y estimulando expectativas de estabilidad entre los agentes económicos, reportó el propio Banco Central.

Todas las intervenciones y medidas definidas se realizarán teniendo en cuenta el comportamiento observado en la liquidez del mercado de cambios y estimaciones periódicamente actualizadas de la demanda de dinero, argumentó la autoridad monetaria. Bajo este marco, el Banco Central mencionó que se reduce la probabilidad de que surjan desequilibrios generados por la superposición de diversas herramientas de política económica sin coordinación adecuada.

Según el organismo, el impacto conjunto de estas políticas debería favorecer el dinamismo económico y el desarrollo de mayor volumen crediticio para el sector privado, potenciando el efecto de la recuperación de reservas internacionales y de la estabilización de precios sobre la economía general. Dentro de las directrices esbozadas en su comunicación, la autoridad monetaria manifestó su confianza en que Argentina pueda alcanzar un entorno de menor inflación, mayor previsibilidad y estabilidad financiera durante los siguientes años.