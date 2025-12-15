EEUU y Paraguay firman un acuerdo que establece el marco para el despliegue de tropas estadounidenses

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha firmado este lunes junto a su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) entre ambos países, que establece el marco para la presencia de tropas estadounidenses en territorio paraguayo.

El portavoz adjunto de Rubio, Tommy Pigott, ha explicado que "este histórico acuerdo establece un marco claro para la presencia y las actividades del personal militar estadounidense y civil" del Pentágono en Paraguay, "facilitando la capacitación bilateral y multinacional, la asistencia humanitaria, la respuesta ante desastres y otros intereses de seguridad compartidos".

El jefe de la diplomacia estadounidense ha enfatizado que el acuerdo firmado "refleja el compromiso de Estados Unidos de coordinar estrechamente con Paraguay en materia de seguridad regional y la creciente importancia de Paraguay como líder regional y defensor de la seguridad" del hemisferio.

"El acuerdo fortalece una larga colaboración y respalda nuestras prioridades compartidas. (Rubio y Ramírez) han expresado su confianza en que el acuerdo fortalecerá la soberanía de ambos países y mejorará nuestra cooperación para una mayor estabilidad y prosperidad en la región", ha concluido Pigott.