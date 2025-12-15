Agencias

Detenido el hijo del expresidente de Benín Boni Yayi una semana después del intento de golpe de Estado

Guardar

Chabi Yayi, hijo del expresidente de Benín Thomas Boni Yayi, ha sido detenido una semana después del intento de golpe de Estado contra el presidente beninés, Patrice Talon, que ha prometido que todos los responsables serán llevados ante la Justicia.

El partido de Yayi, Los Demócratas, ha confirmado su arresto en un comunicado en el que ha señalado que ha sido puesto bajo custodia tras ser interrogado. Esta detención estaría vinculada con la intentona golpista, y desde su formación reclaman su puesta en libertad "inmediata" y la apertura de una "investigación exhaustiva" por lo que han tildado como un "secuestro".

"Denunciamos que estos actos van contra el Estado de Derecho y suponen una violación de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución", recoge el documento, que advierte de que Yayi no ha podido comunicarse con su familia ni con los miembros del partido.

El pasado 7 de diciembre, un grupo de militares anunciaron a través de la cadena de televisión pública el derrocamiento del presidente beninés y la instauración de una junta militar encabezada por el teniente coronel Pascal Tigri bajo el llamado Comité Militar para la Refundación (CMR). Sin embargo, poco después comenzaron a emerger mensajes del Gobierno beninés, con el ministro del Interior a la cabeza, Alassane Seidou, que dieron el golpe por abortado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Estados Unidos no ha ratificado el Tratado de Alta Mar aduciendo peligro para su seguridad

Infobae

Manuel Martos reacciona con alegría a la nueva ilusión de Amelia Bono

Tras confirmarse la relación entre Amelia Bono y Álex, el productor respalda públicamente a la madre de sus hijos, subrayando ante la prensa la prioridad de la armonía familiar y el cuidado compartido tras la separación

Manuel Martos reacciona con alegría

Detenidas seis personas por introducir hachís desde Marruecos mediante helicópteros

Guardia Civil localizó más de seiscientos kilos de estupefacientes en un registro clave en Níjar, evidenciando una sofisticada red de tráfico que operaba rutas aéreas nocturnas, almacenando grandes cargamentos en zonas rurales antes de distribuirlos a otros países europeos

Detenidas seis personas por introducir

La Justicia rusa declara extremista al grupo de punk Pussy Riot

Infobae

Presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay asiste al juicio de Netanyahu

Infobae