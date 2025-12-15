Derechos Sociales premiará a personas y organizaciones españolas y extranjeras por su compromiso con protección animal

Las personas físicas o jurídicas pueden presentar sus candidaturas o las de otras entidades a los nuevos premios que reconocerán el compromiso hacia la protección de los animales, tanto en España como a nivel internacional. Según detalló el Boletín Oficial del Estado (BOE), la concesión en la modalidad extraordinaria de estos galardones no exige convocatoria previa, permitiendo que el jurado evalúe casos notables una vez tengan conocimiento de los hechos que puedan justificar su otorgamiento. Estos reconocimientos, de carácter honorífico, consistirán en un trofeo y un diploma formal, sin cuantía económica en ninguna de sus variantes.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 fijó mediante la publicación en el BOE las bases reguladoras de los 'Premios Nacionales a la Protección Animal', con el propósito de distinguir anualmente a personas y organizaciones cuya labor se ha relevado en la defensa y el bienestar animal. Según informó el medio oficial, estos reconocimientos abarcan desde trayectorias individuales o colectivas hasta iniciativas institucionales, sociales y comunitarias, e incluso acciones de carácter extraordinario.

A raíz de la exposición pública del borrador el 2 de junio, el proyecto ha incorporado varias modificaciones. Entre los principales cambios introduce la aclaración de que los premios no incorporan dotación económica. El texto también añade una nueva categoría: el Premio Nacional a la Trayectoria y Compromiso con la Protección Animal. Este galardón se suma a los ya previstos inicialmente: Premio a la Mejor Iniciativa Institucional en Protección Animal, Premio a la Mejor Iniciativa Social y Comunitaria, y el Premio Extraordinario a la Protección Animal, repartiéndose ahora en cuatro apartados principales.

Conforme especifica el BOE, el Premio Nacional a la Trayectoria y Compromiso está dirigido a quienes, de modo individual, hayan desarrollado una actividad continuada en pro de la protección de los animales, y pueden participar tanto ciudadanos españoles como extranjeros. El galardón a la Mejor Iniciativa Social y Comunitaria premiará organismos sin ánimo de lucro, asociaciones y colectivos, nacionales o internacionales, siempre que cuenten con sede en España y hayan ejecutado proyectos relevantes en este campo.

En el caso del Premio Extraordinario a la Protección Animal, el BOE establece que su concesión quedará reservada para hechos voluntarios y espontáneos que alcancen trascendencia nacional o internacional, y que aporten un ejemplo paradigmático de los valores vinculados a la protección animal. Este premio podrá otorgarse hasta tres veces por año y está abierto a personas u organizaciones que cumplan estos requisitos.

Respecto a la categoría institucional, el Premio Nacional a la Mejor Iniciativa Institucional reconocerá la labor de administraciones públicas españolas —ya sean organismos públicos, entidades de derecho público vinculadas o dependientes— que hayan liderado políticas, estrategias o acciones que se traduzcan en una mejora sustancial en materia de protección animal.

Según consignó el BOE, las nominaciones pueden ser formuladas por los propios candidatos, tanto personas físicas como jurídicas, o bien por terceros, incluidas entidades de protección animal y otras organizaciones públicas o privadas interesadas en postular candidaturas ajenas. Además, el marco normativo permite que la Dirección General de Derechos de los Animales presente de oficio propuestas justificadas, de manera excepcional.

Para la selección de los premiados se constituirá un jurado presidido por la persona titular de la División de Bienestar de los Animales. Este jurado estará compuesto, además de representantes de la Administración General del Estado, por personas designadas específicamente para representar a diferentes colectivos. Habrá presencia de profesionales del sector veterinario, portavoces de entidades dedicadas a la protección animal, representantes de organizaciones colaboradoras del Ministerio en campañas de concienciación y tenencia responsable, y juristas especializados en Derecho Animal de reconocida trayectoria.

El BOE también establece que, en caso de que se detecten sucesos susceptibles de recibir el galardón extraordinario, el jurado podrá reunirse en sesión no ordinaria, a solicitud de la presidencia o al menos de la mitad de sus integrantes. Esta estructura busca garantizar la objetividad y representatividad en la valoración de candidaturas, así como la rápida respuesta ante hechos de relevancia sobresaliente, según mecanismos publicados por el Boletín Oficial del Estado.

La posibilidad de presentar candidaturas extranjeras se habilita tanto en la categoría de Trayectoria y Compromiso como en el premio a la Mejor Iniciativa Social y Comunitaria, además del Extraordinario, siempre que las acciones o proyectos tengan vinculación suficiente con el ámbito estatal o un impacto notable en la protección animal en territorio español o en el exterior, detalló el medio oficial.

La introducción de estos reconocimientos muestra la apuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por promover acciones ejemplares en defensa de los animales y dotar de un marco institucional que visibilice el trabajo continuado o puntual de distintos actores sociales, tanto dentro como fuera del país. Según la información consignada por el BOE, la medida pretende consolidar y premiar buenas prácticas, modelos de gestión y actuaciones que contribuyan a sensibilizar y elevar los estándares de protección y bienestar animal.