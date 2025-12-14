Agencias

Rusia dice que Rutte "no sabe lo que dice" al pedir que Europa se prepare para una guerra

Guardar

Moscú, 14 dic (EFE).- El Kremlin condenó las declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por llamar a Europa a prepararse para una guerra con Rusia.

"Lamentablemente, el señor Rutte, al hacer esas irresponsables declaraciones, simplemente no sabe lo que dice", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a la televisión rusa, que colgó esas declaraciones el domingo en Telegram.

Subrayó que esas declaraciones sólo las puede hacer "el representante de una generación que ha olvidado lo que fue la Segunda Guerra Mundial", en la que la Unión Soviética perdió más de 26 millones de personas.

"Nosotros, gracias al cielo, crecimos en un país que conserva la memoria de lo horrible que fue aquello y de lo que pudimos hacer para salvar a Europa del Fascismo", dijo.

El jueves, Rutte urgió a los países miembros de la Alianza a aumentar rápidamente el gasto en defensa y la producción de armamento para evitar una guerra con Rusia y advirtió de que los aliados son el próximo objetivo del Kremlin.

"Hoy estoy aquí para explicarles cuál es la postura de la OTAN y qué debemos hacer para detener una guerra antes de que comience. Y para ello, debemos ser muy claros sobre una amenaza: somos el próximo objetivo de Rusia", dijo en Berlín en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC).

Asimismo, señaló que, mientras el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, intenta destruir Ucrania, está devastando al mismo tiempo su propio país, ya que la guerra solo en este año ha causado una media de 1.200 bajas diarias entre las tropas rusas.

"El conflicto está a nuestras puertas. Rusia ha traído la guerra de vuelta a Europa y debemos estar preparados", apostilló.

Precisamente, la oposición rusa acusa a Putin, que nunca sirvió en el Ejército, y a sus aliados de olvidar la lección de la Gran Guerra Patria (1941-45), ya que el mandatario soviético Leonid Brezhnev fue el último dirigente que combatió en la contienda mundial.

Temas Relacionados

EFEhombrepolíticosinteriorretratodiplomaciarelaciones bilateralesviajevisita jefes de gobierno de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghaia Rusiarusos

Últimas Noticias

Los aeropuertos del Grupo Aena rozan los 357 millones de pasajeros hasta noviembre, un 4,2% más

El gestor aeroportuario informó que sus infraestructuras recibieron una cifra récord de viajeros entre enero y noviembre, con un crecimiento tanto en el volumen de vuelos gestionados como en el transporte de carga respecto al año anterior

Los aeropuertos del Grupo Aena

El nuevo plegable Huawei Mate X7 presume de diseño "ultrafino" y mejoras en fotografía y rendimiento

Equipado con avanzadas capacidades fotográficas, materiales de alta resistencia y carga ultrarrápida, el más reciente dispositivo de Huawei apuesta por innovación, inteligencia artificial y diseño sofisticado para competir en el mercado internacional de tecnología móvil

El nuevo plegable Huawei Mate

Abren los colegios electorales en Chile para segunda vuelta presidencial entre Jara y Kast

Infobae

Suben a 12 los muertos por el tiroteo en Sídney, con 29 heridos

Infobae

Clip en primicia de Fragmentos, el nuevo drama protagonizado por Emma Suárez

Emma Suárez y Manu Vega encarnan a dos personas enfrentadas a sus propios límites sentimentales, mientras la película explora rupturas, secretos y la vulnerabilidad de los vínculos personales en una historia ambientada en la intensidad volcánica de Lanzarote

Clip en primicia de Fragmentos,