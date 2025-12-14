La UE conmemora 30 años de la firma de los Acuerdos de Dayton mientras pide a Bosnia que culmine sus reformas

La Unión Europea ha conmemorado este domingo la firma hace 30 años en París de los Acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra de Bosnia, un país que todavía tiene "desafíos del pasado que resolver" con la ayuda de Bruselas, han ofrecido al unísono la Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y la comisaria de Ampliación, Marta Kos.

"Los Acuerdos de Paz de Dayton pusieron fin a uno de los capítulos más oscuros de Europa y consolidaron una paz que perdura hasta nuestros días", han hecho saber ambas responsables europeas en su comunicado conjunto, mientras todavía colea la crisis abierta entre el líder serbobosnio Milorad Dodik, quien ha desobedecido abiertamente decisiones del Alto Representante europeo, Christian Schmidt, supervisor de los mencionados pactos.

"Treinta años después, Bosnia y Herzegovina aún presenta desafíos del pasado sin resolver", manifestan Kallas y Kos antes de aplaudir no obstante, a pesar de los "obstáculos políticos", el país "se ha mantenido firme".

El 21 de noviembre de 1995, los presidentes de Bosnia y Herzegovina, Alija Izetbegovic; de Croacia, Franjo Tudjman; y de Yugoslavia, Slobodan Milosevic; aprobaron en una base militar ubicada en la ciudad estadounidense, en el estado de Ohio, el Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina y once anexos, en presencia del secretario de Estado estadounidense, Warren Christopher, tras las presiones generadas por los bombardeos de la OTAN y el impulso diplomático de la Administración de Bill Clinton.

Sin embargo, este documento se firmó oficialmente el 14 de diciembre de 1995 en una ceremonia celebrada en el Palacio del Elíseo, en París, donde estuvieron presentes el entonces presidente estadounidense, el francés, Jacques Chirac; el primer ministro británico, John Mayor; el canciller, alemán Helmut Kohl; y el primer ministro ruso, Viktor Chernomirdin. Ese mismo día entró en vigor y marcó el inicio definitivo de la paz en el país balcánico.

"Mantener el rumbo hacia la adhesión a la UE, como país unido y soberano en una región estable y segura, debe seguir siendo el objetivo final", indican, antes de pedir a todos los líderes políticos que se centren "en las reformas necesarias para avanzar".

La UE está preparada para garantizar la paz y la estabilidad en Bosnia y Herzegovina y su operación militar, la EUFOR Althea, "sigue siendo indispensable para ello". "Treinta años después de Dayton, Bosnia y Herzegovina debe aprovechar la oportunidad para forjar su futuro en la UE", han concluido.

Francia, país anfitrión de la firma, también ha conmemorado el aniversario de los acuerdos, que "marcaron el fin de un inmenso sufrimiento, una política de limpieza étnica, el asedio más prolongado de Sarajevo en la historia moderna, los crímenes sistemáticos contra la población civil y el genocidio en Srebrenica".

"Para avanzar por la senda europea, los bosnios tienen su destino en sus manos. Les corresponde encontrar acuerdos para implementar las reformas que permitan a su país unirse a la Unión Europea, pues habrá adoptado sus normas y estándares. Si desean alcanzar su futuro europeo, los líderes políticos bosnios no tienen tiempo que perder. Pueden contar con el apoyo de Francia", remacha el Ministerio de Exteriores.