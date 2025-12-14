La ACB aplaza el partido de esta tarde entre el Valencia y el Zaragoza

Valencia, 14 dic (EFE).- LaACB, "ante la situación de alerta roja en la zona de Valencia y tras la petición de la alcaldía de la ciudad", ha comunicado el aplazamiento del partido Valencia Basket-Casademont Zaragoza, previsto para las 18.00 horas de esta tarde, correspondiente a la jornada 10 de la Liga Endesa, y ha apuntado que próximamente se anunciará la nueva fecha.

El Valencia Basket había solicitado este aplazamiento al conocer que tras la reunión del CECOPI de esta mañana, Ayuntamiento e instituciones han mantenido sus indicaciones por la alerta de fuertes lluvias.

El club valenciano ha informado de que "las entradas adquiridas para este partido tendrán validez para el mismo cuando se asigne una nueva fecha". "En caso de no poder asistir, el club devolverá el importe de la entrada", añade.

La FEB también decidió aplazar en la noche del sábado el partido de la Liga Femenina que en la mañana de este domingo debían disputar el Valencia y el Zaragoza en el Roig Arena.