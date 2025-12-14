El último gran partido opositor de Hong Kong acude a las urnas para votar su disolución

Hong Kong, 14 dic (EFE).- El Partido Democrático de Hong Kong, el último gran partido de la oposición que continuaba operando en la excolonia británica, acude este domingo a las urnas para votar sobre su propia disolución, lo que marcaría el fin de más de tres décadas de actividad política en la ciudad.

Según el rotativo hongkonés South China Morning Post, el partido celebrará este domingo su asamblea general anual, en la que esta votación figura como el principal punto del orden del día.

Fundado en 1994 y antaño el principal bastión de la oposición en la asamblea legislativa de la ciudad, el Partido Democrático venía de atravesar una situación crítica, sin representación alguna en el consejo legislativo ni en los consejos de distrito.

El presidente de la formación, Lo Kin-hei, había declarado anteriormente que la disolución de la organización era "inevitable" después de que numerosos grupos y partidos locales, como el Cívico y la Liga de Socialdemócratas, se desmantelaran a raíz de la imposición, por parte de Pekín, de la Ley de Seguridad Nacional en 2020.

El asunto se tornó aún más complejo en marzo de 2021, cuando el Gobierno chino aprobó una ley destinada a asegurar que solo los "patriotas" pudieran gobernar en Hong Kong.

Esta normativa disminuyó significativamente la representación democrática en la asamblea, consolidó el control sobre los procesos electorales y estableció un panel de selección de candidatos alineado con los intereses de Pekín.

En 2010, el Partido Democrático se involucró en negociaciones discretas con funcionarios de Pekín, logrando alcanzar un acuerdo de compromiso sobre la senda hacia la reforma política en Hong Kong, aunque ese diálogo generó un fuerte rechazo entre sus partidarios y aliados, quienes lo consideraron un acto de traición.

A pesar de las críticas, la agrupación supo adaptarse y se consolidó como el principal referente del bloque opositor en la ciudad.

No obstante, su trayectoria dio un giro drástico con la imposición de la Ley de Seguridad Nacional: cuatro legisladores del partido fueron condenados en 2024 a penas de hasta seis años y nueve meses de prisión por conspiración para cometer subversión tras participar en unas elecciones "primarias" no oficiales, que la Justicia interpretó como un complot para derrocar al Gobierno.

Desde la entrada en vigor de dicha normativa y las reformas electorales, las especulaciones sobre el futuro del Partido Democrático habían sido constantes, avivadas por numerosas redadas policiales y detenciones de activistas o de sus familiares en los últimos años. EFE