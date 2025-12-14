Bolivia prepara una "declaración de emergencia nacional" ante afectaciones por las lluvias

La Paz, 14 dic (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó este domingo que su Gobierno prepara una declaración de "emergencia nacional" ante las afectaciones que empieza a dejar la temporada de lluvias en el país y que, según el gobernante, se extenderá por al menos dos a cinco meses.

"Estamos trabajando en la declaración de emergencia nacional porque este fenómeno de El Niño y La Niña no se van a ir y tendremos tres, cuatro, cinco siguientes meses de alto impacto en lluvias y posteriormente de sequías", alertó Paz.

El mandatario compareció ante los medios en La Paz para informar sobre las acciones realizadas hasta el momento por su Gobierno en coordinación con las autoridades locales de Santa Cruz ante las inundaciones registradas en esa región, que es la más poblada del país.

"Esto no termina, recién comienza", señaló el presidente e indicó, con base en información externa, que los fenómenos de El Niño y La Niña "están generando lluvias récord después de más de 100 años".

A esto, Paz sumó la "deforestación terrible que ha sufrido Bolivia en estos últimos 20 años" y "que no permite que la propia naturaleza pueda drenar estos efectos", además de la falta de control que permitió asentamientos humanos en lugares muy cercanos a los ríos.

Las lluvias torrenciales registradas el viernes en la noche en Santa Cruz provocaron el desbordamiento del río Piraí, uno de los principales afluentes de esa región, dejando al menos una decena de comunidades aisladas por el agua y el lodo en el municipio de El Torno.

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, informó más temprano que por el momento se tiene reporte de siete personas fallecidas y al menos 20 desaparecidos.

Paz expresó su solidaridad con las familias que "están pasando momentos muy difíciles" por las inundaciones en Santa Cruz, aunque evitó referirse a la cifra de fallecidos en estos eventos porque, según explicó, hay "un número de informaciones que hay que cruzar".

El mandatario explicó que en esta jornada se instaló un "gabinete de crisis" en el que participaron sus ministros, los altos mandos militar y policial y funcionarios de otras entidades estatales para evaluar la situación y empezar también a gestionar recursos externos para atender la emergencia.

El gobernante, que asumió la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre, denunció que el Ejecutivo anterior dejó al país "sin capacidad de movilización" para atender este tipo de eventos y mencionó como ejemplo que se dispone tan solo de tres helicópteros.

"Con la abundancia de helicópteros que hemos tenido históricamente y hoy día nos dejaron sin presupuesto, sin repuestos y estamos haciendo los milagros correspondientes para no dejar a nuestra población indefensa", sostuvo.

Pese a las limitaciones, aseguró que se dispuso la movilización de unos 300 policías y militares y que se dio prioridad a la evacuación de personas en comunidades que quedaron sin acceso terrestre por las inundaciones.

Entre las prioridades, mencionó el rescate de 118 menores que permanecen en el Centro de Orientación y Reintegración Social (Cenvicruz) de El Torno y ratificó que 32 ya fueron evacuados.

También indicó que se movilizaron hasta el momento unas cinco toneladas de ayuda humanitaria, que "va a ir aumentando" mediante gestiones que realiza la Oficina de la Primera Dama.

Paz anunció que se trasladará a Santa Cruz en las próximas horas junto a sus ministros y jefes militares y policiales para continuar gestionando la atención de las emergencias. EFE

(foto)