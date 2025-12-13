Son once los muertos por el temporal en Gaza a causa de derrumbes de las ruinas

Jerusalén, 13 dic (EFE).- El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza cerró en 11 la cifra de fallecidos a causa de la tormenta Byron en los últimos dos días, todos ellos por los derrumbes de estructuras en ruinas, pero determinó que no se registraron muertes por hipotermia, dijo a EFE uno de sus portavoces.

En el enclave, Los fuertes vientos y lluvias del temporal provocaron el derrumbe de al menos 13 viviendas.

"Once mártires murieron y sus cuerpos fueron recuperados por los equipos de Defensa Civil. Una persona continúa desaparecida", concluyó este sábado la oficina de medios del Gobierno de Gaza.

El Gobierno de la Franja determinó que 27.000 tiendas de campaña para desplazados se inundaron o fueron arrastradas por las lluvias, mientras que la cifra supera las 53.000 si se tienen en cuenta daños parciales.

"Más de un cuarto de millón de personas desplazadas se vieron directamente afectadas, de un total de aproximadamente 1,5 millones que viven en tiendas de campaña y refugios precarios que carecen de una protección mínima", recoge el comunicado gubernamental, que estima las pérdidas causadas por la lluvia en 4 millones de dólares.

Colchones, mantas y utensilios de cocina, entre otros básicos para la supervivencia de una población desplazada en pleno invierno y que vive en campamentos con condiciones sanitarias deficientes, se vieron dañados, denunció el comunicado.

El Ejecutivo de Hamás en Gaza dijo además que Israel no permite el acceso de 300.000 tiendas de campaña, casas móviles y caravanas al enclave, a pesar del acuerdo de alto el fuego que estipula el acceso de estos bienes a la Franja.

La fuente aseguró que Sanidad está en contacto con los hospitales para tratar de esclarecer la información sobre las muertes de un bebé de diez días y una niña de nueve años recogidas por las autoridades, que aún no ha podido confirmar.

El Ministerio de Interior en la Franja había informado el viernes de 14 fallecidos por la tormenta, entre ellos tres niños que sufrieron hipotermias.

Pero en el primer caso, la muerte de la bebé Rahaf Abu Jazar en el sur de Gaza, que también reportaron distintas agencias de la ONU, se debió a problemas cardíacos, dijo el funcionario de Sanidad después de que concluyera el examen forense sobre su caso.

"No necesitamos decir que esta niña tenía que morirse de frío para que el mundo preste atención a la tragedia del frío y las consecuencias de la guerra. Esto no niega el sufrimiento de los niños", dijo a EFE este portavoz de Sanidad.

El último informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) recoge que el 81 % de todas las estructuras existentes en Gaza fueron destruidas o resultaron dañadas en los dos años de ofensiva de Israel, que continúa además demoliendo edificios en el área de la Franja que sigue bajo su control.