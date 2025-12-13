Ministerio Público advierte de "crisis" en el sistema de salud colombiano

Bogotá, 12 dic (EFE).- La Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) advirtió este viernes que el sistema de salud de Colombia está en "crisis" y el "deterioro progresivo en su estructura" pone en riesgo la vida de los ciudadanos.

Un informe de ese organismo señala que hay un "aumento exponencial de quejas, tutelas (recursos de amparo) y desacatos por parte de los afiliados en los últimos dos años".

Esto ocurre mientras el Gobierno tramita en el Congreso una reforma a la salud que prevé la transformación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en gestoras de salud y vida, que tendrán tareas administrativas como asignar citas, entregar medicamentos y garantizar la calidad y continuidad del servicio, entre otras.

Igualmente, apunta a que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) asuma la responsabilidad de realizar los pagos directos a prestadores de servicios médicos, desde hospitales hasta proveedores de tecnologías en salud.

Actualmente el sistema sanitario colombiano está en crisis porque la mayoría de EPS privadas se encuentran intervenidas por el Gobierno debido a sus dificultades financieras. La nueva reforma busca que los ciudadanos sean atendidos por una red integral e integrada de servicios.

En ese sentido, el informe de la Procuraduría señala que la intervención forzosa administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) a nueve EPS "ha resultado en un empeoramiento de las condiciones de acceso y sostenibilidad financiera en los casos analizados".

"Además, la Procuraduría ha iniciado una actuación preventiva para verificar denuncias sobre supuestos servicios médicos a usuarios fallecidos y sobrecostos de medicamentos, y advierte sobre presuntas responsabilidades disciplinarias por acciones y omisiones en las funciones de dirección, regulación, control e inspección, vigilancia y control que han menoscabado las condiciones de las EPS intervenidas", agregó la información.

Frente a toda esta situación, el Ministerio Público anunció que abrirá "nuevas investigaciones contra funcionarios por las acciones y omisiones en las funciones de dirección, regulación, inspección, vigilancia y control del sistema" de salud. EFE