Laurence Debray aclara que no se ha suprimido de las memorias del emérito contenido de la Reina Letizia

Laurence Debray, biógrafa de Don Juan Carlos I, estuvo este viernes en la capital madrileña firmando de nuevo las memorias del emérito y allí volvió a demostrar la complicidad que tiene con la Infanta Elena, quien volvió a demostrarle su apoyo acudiendo a la firma de libros.

Laurence habló con los medios de comunicación sobre cómo se ha tomado el monarca la repercusión que han tenido en España sus memorias y desveló que "está muy bien, muy satisfecho, muy feliz, apoyándome a distancia y siempre en contacto".

Además, explicó que el emérito "lo sabe todo, mejor que yo" porque "está al tanto de todo" lo que se publica y se dice sobre él. Eso sí, no supo qué decir al preguntarle si llegaremos a ver a Don Juan Carlos I presentando él mismo sus memorias en España: "Eso no lo sé, ni él tampoco" aunque sí desveló que le gustaría hacerlo: "Me imagino que sí, a mí me gustaría".

La escritora desveló que la última vez que vio al emérito fue a finales de octubre, y le encontró "muy bien, fuerte y muy bien de ánimo" y aclaró que su vínculo con él no es de amistad, pero sí cómplice: "No sé si uno puede ser amigo de un rey, pero es un buen cómplice".

En cuanto a las memorias que publicará el próximo año Iñaki Urdangarin, Laurence aseguró que "a todo el mundo le gusta tener sus memorias" y como en España "hay libertad de expresión, hay que aprovecharlo".

Por último, Debray dejó claro que "no" se ha quedado fuera del libro parte de contenido relacionado con la Reina Letizia y que "está todo lo que queríamos que fuera, hay sobre 500 páginas de política, transición... y una mínima parte sobre el lado personal".