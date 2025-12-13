Agencias

La Policía informa de un tirador activo en la Universidad de Brown, en Rhode Island (EEUU)

La Policía de Provindence ha informado este sábado de un tirador activo en la Universidad de Brown, en Providence, en el estado de Rhode Island, cerca de Boston.

"Múltiples disparos en la zona de la Universidad de Brown. Investigación activa. Por favor, busque refugio y evite la zona hasta nueva orden", ha publicado la Policía de Providence en su cuenta en X.

La propia Universidad de Brown ha informado en redes sociales de "disparos cerca de la calle Governor". "Permanezcan en los refugios. Aléjense. Las fuerzas de seguridad están respondiendo", ha indicado.

Además ha rectificado las informaciones previas sobre la detención de una persona sospechosa. "La Policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa la búsqueda", ha señalado.

"Cierren puertas, silencien los teléfonos y ocúltense hasta nueva orden. Recuerden: corran si están en la zona afectada, evacuen si pueden y ocúltense si no es posible la evacuación", ha indicado la institución educativa.

EuropaPress

