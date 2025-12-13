Agencias

La comunidad árabe-israelí protesta tras un ataque racista contra una mujer en Yafo

Cientos de vecinos de la ciudad de Yafo, situada junto a Tel Aviv, han protestado este sábado por una agresión de un grupo de judíos que ha rociado con pulverizador de pimienta a una mujer árabe-israelí en la localidad.

La mujer fue agredida cuando conducía un coche por el barrio de Ayami, según recoge la prensa israelí. La mujer habría sido además insultada.

"Decidle a los perros del Shin Bet que no tenemos miedo del conflicto", coreaban los manifestantes mientras marchaban hacia el lugar de la agresión, según recoge el portal de noticias Arab48.

El dirigente del partido árabe-israelí Balad Sami Abú Shehadé ha acusado al Gobierno isarelí de complicidad con este ataque. "No es un incidente aislado, sino un nuevo episodio de la política sistemática contra la gente de Yafo y nuestra nación palestina en su conjunto", ha denunciado. "El silencio oficial es complicidad con este crimen", ha señalado.

La Policía ha confirmado que una mujer fue atacada con pulverizador de pimienta durante una discusión y ha destacado que ha sido ingresada en un hospital para recibir atención sanitaria. Por el momento no ha habido ninguna detención.

