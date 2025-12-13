Ecuador declara nueva área de protección hídrica en Amazonía para asegurar agua y energía

Guayaquil (Ecuador), 13 dic (EFE).- El Gobierno ecuatoriano declaró a la zona de Runahurco, un territorio de 72.061 hectáreas ubicado en la provincia amazónica de Morona Santiago, como una nueva Área de Protección Hídrica (APH), con el objetivo de conservar las fuentes de agua que existen en el lugar, que también alimentarán cuatro futuros proyectos hidroeléctricos, informó este sábado el Ministerio de Ambiente y Energía.

Las APH son territorios donde existen fuentes de agua declaradas como de interés público para su mantenimiento, conservación y protección, que abastezcan el consumo humano o garanticen la soberanía alimentaria, las mismas forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador.

Runahurco, una zona de conservación local, se extiende por al menos nueve localidades de Morona Santiago y en ella existen 21 autorizaciones de uso de agua para consumo humano, que benefician de manera directa a más de 14.700 habitantes, de acuerdo a datos del ministerio.

Además, es un área esencial para la conectividad biológica del corredor Sangay–Podocarpus, considerado uno de los más importantes del país. Su territorio alberga siete tipos de ecosistemas naturales, entre ellos el Bosque Siempre Verde Montano, Herbazal de Páramo, Arbustal Siempre Verde y Herbazal del Páramo, y Bosque Siempre Verde Piemontano.

También es un espacio clave para la investigación científica, el monitoreo de biodiversidad y la educación ambiental.

Por medio de esta declaratoria de conservación, el Gobierno podrá desarrollar cuatro proyectos hidroeléctricos que, según el ministerio, aportarán 100 megavatios de energía limpia al Sistema Nacional Interconectado.

"La declaratoria garantiza la protección y gestión sostenible de las fuentes de agua ubicadas en esta zona, asegurando así la disponibilidad del recurso hídrico necesario para el funcionamiento futuro de estas centrales", señaló la cartera de Estado. EFE