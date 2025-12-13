Asociación Cultural Iberoamericana aplaude el reconocimiento otorgado al traductor de 'Platero y yo' en guaraní

La Asociación Cultural Iberoamericana (ACI) ha celebrado el reconocimiento otorgado en Buenos Aires a Juan Ramón Fariña, distinguido con el premio 'Andresito' por la versión en guaraní de 'Platero y yo'.

Este galardón pone en valor la proyección iberoamericana de la obra del Nobel moguereño Juan Ramón Jiménez y reafirma la importancia de este proyecto cultural, coeditado con la Diputación Provincial de Huelva y con el apoyo de la Fundación Caja Rural del Sur y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

El premio 'Andresito' es un galardón del legado de Andrés Guacurarí, líder guaraní considerado como el máximo símbolo histórico de la provincia argentina de Misiones y un referente de identidad regional, que en esta primera edición distingue a personalidades vinculadas a la cultura y los derechos humanos.

La distinción a Fariña fue concedida específicamente "por el trabajo de traducción al idioma guaraní de la obra literaria de Juan Ramón Jiménez Platero y yo (Platero ha che)" en un acto celebrado en el histórico Café Tortoni de Buenos Aires.

La edición en guaraní de 'Platero y yo' fue una iniciativa de la ACI, desarrollada dentro de sus líneas de acción para la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural iberoamericano, con el propósito de acercar obras universales a nuevas comunidades lectoras a través de sus lenguas de identidad.

El presidente de la ACI, Jaime De Vicente, hizo también un reconocimiento a Gudelio Ignacio Báez Benítez, quien junto a Fariña fue responsable de la traducción al guaraní, así como las ilustraciones de Alfonso Aramburu y el trabajo del maquetador Juan José Antequera. Subrayó, además, la colaboración y generosidad de los herederos de Juan Ramón Jiménez y la Fundación Zenobia-Juan Ramon, fundamentales para que este proyecto viera la luz.

En octubre, la ACI y la Diputación de Huelva presentaron esta edición bilingüe en el Centro Cultural de España Juan de Salazar en Asunción (Paraguay) y en el Centro Cultural de España en Montevideo (Uruguay). Las actividades incluyeron la distribución gratuita de 1.000 ejemplares, con especial atención a comunidades donde el guaraní es lengua cooficial junto al español. El objetivo es acercar la literatura universal a niños y niñas desde su propia identidad lingüística, promoviendo el respeto a las lenguas originarias y el acceso a la lectura en contextos bilingües.

Considerada una de las obras universales más publicadas y leídas, 'Platero y yo' posee un profundo carácter educativo, social y simbólico, erigiéndose como un puente literario y cultural entre Andalucía e Iberoamérica y fortaleciendo el diálogo entre lenguas, territorios y tradiciones compartidas.

Antes de las presentaciones en Paraguay y Uruguay, 'Platero ha che' se dio a conocer en la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz (Córdoba, Argentina) y en la Feria del Libro de Posadas (Misiones, Argentina), donde se destacó el carácter iberoamericano del proyecto y el papel de Misiones en la difusión de la obra.

La edición fue presentada también en Huelva y Sevilla, en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía, y está siendo distribuida en instituciones educativas de la provincia de Misiones en Argentina, donde la lengua guaraní forma parte del patrimonio cultural vivo de la región.

La ACI reafirma su apuesta por la cultura como herramienta de entendimiento mutuo y su confianza en el trabajo de Juan Ramón Fariña y Gudelio Ignacio Báez Benítez, cuya labor de traducción y mediación lingüística permite que la voz de Juan Ramón Jiménez dialogue con el guaraní contemporáneo.