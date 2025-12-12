Yamandú Orsi: "La economía se maneja por el plato de comida que podés llevar a tu casa"

Montevideo, 11 dic (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, aseguró este jueves que la economía del país no se maneja por los analistas, sino por el plato de comida que las personas pueden llevar a su casa.

Así lo indicó en una rueda de prensa en la que fue consultado por la opinión de diversos expertos que aseguran que la economía no crecerá en 2026.

"Me preocupa la realidad de la economía y los analistas tendrán alguna base. Obviamente, son cosas que preocupan. Hay algunos que dicen que va a crecer y otros dicen que no. La economía no se maneja por los analistas, se maneja por la realidad. Ojalá la realidad nos demuestre otra cosa. La economía se maneja por el plato de comida que podés llevar a tu casa, por los accesos que te permite tu situación económica", enfatizó el mandatario.

Asimismo, preguntado por su opinión sobre las encuestas de aprobación de su Gobierno, dijo que lo que le preocupan son los número reales.

"Me preocupan los números reales. Los de la cantidad de gente que no tiene acceso a las cosas básicas, me preocupa la cantidad de gurises (jóvenes) que desertan de la educación y la cantidad de gente que termina en la cárcel. Esos son los números que realmente me preocupan", puntualizó.

Por otro lado, recordó que su Gobierno se planteó 63 prioridades para el país y señaló que 44 de estas se están ejecutando.

"Un 70 % de lo que nos planteamos lo empezamos a encaminar. En un contexto global de incertidumbre y de muchas variantes en cuestión de días. Hoy te levantás con novedades que te descolocan, porque el mundo se mueve de manera por lo menos bastante extraña para lo que estábamos acostumbrados. En eso tenés que tratar de encarrilar el país, que es una maravilla pero tiene sus debilidades por una cuestión de tamaño", remarcó.

Finalmente, subrayó que está conforme con el trato que se le dio a la Ley de Presupuesto quinquenal en el Parlamento, donde fue aprobada por amplia mayoría con votos del oficialismo y la oposición.

"La realidad política uruguaya demuestra que la República está en buenas manos", concluyó Orsi.