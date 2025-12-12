Márquez abordó con la vicepresidenta de Ghana el acercamiento de Colombia a África

Nairobi, 12 dic (EFE).- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, se reunió con su homóloga de Ghana, Naana Jane Opoku-Agyemang, con quien abordó la política de acercamiento del país sudamericano a África.

"Colombia tiene una decisión de extender su política exterior a partir del fortalecimiento de sus relaciones con el continente africano", afirmó Márquez durante la reunión bilateral con la vicepresidenta ghanesa este jueves en Accra, la capital del país de África occidental.

"Sabemos que Ghana, como Colombia, lidera la posibilidad de la reconexión con los afrodescendientes a partir de una agenda de reparaciones históricas", manifestó la mandataria, según informó la Vicepresidencia de Colombia la pasada noche en la red social X.

Márquez, primera mujer afrodescendiente que ejerce de vicepresidenta en el país latinoamericano, enfatizó que Colombia "quiere ser la puerta de entrada para el continente africano en América Latina".

Y aseguró que los intercambios de conocimientos entre ambos pueblos "van a posibilitar mejores oportunidades para la juventud".

La vicepresidenta se reunió también este jueves con representantes de la Asociación de Universidades Africanas, con sede en Accra, una institución clave en integración académica y científica en el continente.

"Queremos que este acercamiento con África sea amplio y profundo; que abra caminos para el intercambio académico, cultural y científico, y que conecte a nuestras juventudes y comunidades educativas de manera directa, constante y transformadora", indicó.

Márquez inició este lunes en Togo una gira oficial por África que incluye paradas en Ghana, Senegal y Benín.

El viaje, el cuarto que hace Márquez a África, se encuadra en la estrategia Colombia-África 2022-2026.

El objetivo de la visita, que finalizará el 17 de este mes, es "fortalecer la presencia política y estratégica de Colombia en África Occidental mediante el impulso de relaciones bilaterales y regionales", señaló la oficina de la vicepresidenta. EFE