La UE acuerda un 25% de plástico reciclado en coches nuevos en un plazo de 10 años

Un aspecto novedoso establecido en la reforma europea afecta directamente a los fabricantes de automóviles, quienes deberán garantizar que los carros nuevos faciliten su desmontaje y permitan una gestión más eficiente de sus partes al final de su vida útil. El objetivo apunta a mejorar el reciclaje de componentes y reducir el impacto ambiental asociado a los residuos del sector automotriz. Según informó el medio de comunicación original, los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han consensuado una regulación que exige que la producción automotriz cumpla, en una década, con el objetivo de incorporar al menos un 25% de plástico reciclado en la fabricación de vehículos de nueva generación. El acuerdo incluye un objetivo intermedio: los coches deberán contar con un 15% de plástico reutilizado en un plazo de seis años tras la entrada en vigor de las reglas.

De acuerdo con el reporte, la iniciativa forma parte de una reforma global que no solo busca el aprovechamiento de materiales reutilizables sino que añade acciones como la prohibición de exportar fuera del territorio de la Unión Europea aquellos vehículos que hayan dejado de ser aptos para circular. La intención es evidente: evitar que automóviles antiguos y contaminantes terminen en mercados de terceros países y reducir el desvío de vehículos denominados “desaparecidos”, es decir, aquellos cuya trazabilidad se pierde cada año en el bloque comunitario.

El medio explicó que la comisión encargada argumenta que el acceso a materias primas resulta cada vez más complicado en el escenario global. Así, recuperar y emplear materiales contenidos en vehículos al final de su vida útil representa una oportunidad para fortalecer la economía circular y asegurar tanto la competitividad como la resiliencia de Europa. “Aprovechar mejor los valiosos recursos contenidos en nuestros coches antiguos es beneficioso para el medio ambiente, la competitividad y la resiliencia de Europa”, expresó Jessika Roswall, comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva de la Unión Europea, según citó el medio.

La normativa establece por primera vez criterios de circularidad que abarcarán el ciclo de vida completo de un vehículo, desde su diseño inicial hasta su fase de residuo. El sector automotor se encuentra entre los principales usuarios de materiales como acero, aluminio, cobre y plásticos; se estima que más de seis millones de unidades alcanzan el fin de su vida útil cada año en la UE, detalló la fuente. Frente a este volumen y la presión sobre los recursos primarios, el reglamento impone obligaciones directas a los fabricantes: además de usar materiales plásticos reciclados, parte de ese contenido deberá provenir de automóviles fuera de uso o de piezas ya recuperadas, en un esfuerzo coordinado por reutilizar lo máximo posible dentro del propio ciclo productivo.

La reforma también impedirá la exportación de vehículos declarados inaptos para la circulación dentro de la Unión, aunque esta medida comenzará a tener efecto después de cinco años desde la entrada en vigor del reglamento, según consignó el medio. Con la restricción, la UE pretende frenar la exportación de modelos contaminantes y promover un control más estricto sobre el destino de los automóviles dados de baja.

La directiva obliga a las empresas a diseñar vehículos que respondan a las nuevas exigencias de desmontaje y recuperación, lo que facilitará la separación y reutilización de materiales valiosos antes de que el auto sea desechado. Además, los fabricantes tendrán que hacerse cargo de los costos de recogida y tratamiento de los vehículos una vez que estos llegan al final de su etapa útil. Esta disposición refuerza el principio de “responsabilidad ampliada del productor”, un elemento central en la legislación ambiental europea y que ahora se aplicará con mayor fuerza en todos los países miembros.

El acuerdo extiende el marco regulatorio a otras categorías como los vehículos pesados, motocicletas y vehículos de uso especial. Se introducen controles más estrictos respecto a la transferencia de propiedad de automóviles usados, en especial en transacciones efectuadas por internet o en circunstancias como siniestro total, lo que busca prevenir la existencia de prácticas ilegales relacionadas con la eliminación y comercialización de automóviles.

El proceso legislativo requiere aún la aprobación formal tanto del Parlamento Europeo como del Consejo para conseguir la implementación definitiva de estas normas, lo que podría tardar hasta dos años desde su ratificación. Según publicó la fuente, el objetivo es dotar al sector automotriz de reglas claras que impulsen la reutilización eficiente de recursos y promuevan una economía circular alineada con los compromisos ambientales y económicos europeos.