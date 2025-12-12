La Policía alemana investiga cánticos ofensivos de aficionados israelíes en Stuttgart

Fuentes policiales informaron que las grabaciones recogidas durante el reciente partido de la Liga Europa en Stuttgart están siendo analizadas con el objetivo de determinar si se produjeron expresiones discriminatorias entre los seguidores del Maccabi de Tel Aviv. De acuerdo con el reporte difundido por la Policía alemana y detallado por el medio, la investigación se centra en cánticos ofensivos presuntamente entonados por aficionados del equipo israelí durante el encuentro disputado el jueves en la ciudad alemana.

Según publicó la Policía de Stuttgart, varios agentes presentes en el estadio escucharon fragmentos de cánticos ya identificados en otras localidades, entre ellos la llamada “Canción de la violación”, que suele dirigirse contra hinchas del Hapoel de Tel Aviv, uno de los principales rivales deportivos del Maccabi. Las autoridades también informaron que analizan si durante el evento deportivo se interpretaron otras melodías de carácter discriminatorio.

Las grabaciones obtenidas durante el partido se efectuaron bajo procedimientos destinados a asegurar que puedan presentarse como pruebas en un eventual proceso judicial. El material está siendo evaluado para determinar la existencia de elementos constitutivos de delito. Tal como detalló la fuente policial, la Fiscalía de Stuttgart examina actualmente el contenido audiovisual para establecer si alguno de los hechos registrados puede ser procesado penalmente.

El medio reportó que la utilización de boletos personalizados por parte del club israelí podría facilitar la identificación de posibles responsables de los cánticos ofensivos. Esta medida, implementada por el Maccabi de Tel Aviv, permite vincular a los asistentes con entradas nominales, lo que da soporte a eventuales investigaciones y a la individualización de personas involucradas.

La cooperación jurídica y policial entre Alemania e Israel facilita la persecución de infracciones que puedan implicar infractores radicados en ambos países. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, existe un marco legal que permite que la investigación trascienda fronteras y se realicen las diligencias necesarias en ambos territorios en caso de identificarse responsables.

Durante el encuentro, la Policía de Stuttgart recibió el apoyo de agentes de la policía regional de Baden-Wurtemberg así como de otras regiones del país, quienes colaboraron en las labores de seguridad y monitoreo de los comportamientos en las gradas. El partido finalizó con una victoria del Stuttgart por 4 goles a 1 frente al Maccabi de Tel Aviv.

La “Canción de la violación”, mencionada en el informe policial, es utilizada por determinados aficionados del Maccabi durante los derbis frente al Hapoel de Tel Aviv y tiene un carácter burlesco y ofensivo hacia el equipo rival. Según describieron fuentes consultadas por la policía, esta práctica ha sido motivo de preocupación en otras ocasiones debido a su contenido, que incita a la hostilidad y refuerza tensiones aficionadas en el contexto futbolístico israelí.

El medio informó que la investigación permanece abierta y que la policía no ha descartado que puedan descubrirse nuevas evidencias al proceder con el análisis detallado de las grabaciones y la revisión de las imágenes captadas durante el duelo.