Agencias

Inflación española se modera una décima en noviembre hasta el 3 % pero los alimentos suben

Guardar

Madrid, 12 dic (EFE).- El índice de precios de consumo (IPC) de España se moderó una décima en noviembre pasado, hasta el 3 % interanual (doce últimos meses), por el abaratamiento de la electricidad.

Sin embargo, la inflación de los alimentos aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8 %, por el encarecimiento de aceites y otras grasas, leche, queso y huevos.

El Instituto Nacional de Estadística confirmó este viernes los datos de precios adelantados hace dos semanas relativos a noviembre, con la inflación subyacente (sin energía y alimentos frescos) en el 2,6 %, una décima más que el mes anterior.

La moderación del IPC general se debe, principalmente, al grupo de la vivienda, cuya tasa interanual disminuyó 1,8 puntos, hasta el 5,7 %, debido a la bajada de los precios de la electricidad, frente a la subida de un año antes. EFE

(infografía)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Al menos 8 muertos en Gaza por el colapso de edificios y el frío debido al temporal

Infobae

El partido de la ex primera ministra Hasina rechaza las elecciones convocadas en Bangladés

Infobae

La inflación interanual en Francia se mantiene por segundo mes consecutivo en el 0,9 %

Infobae

Familias de rehenes difunden vídeo del cautiverio de 6 de ellos en Gaza y piden justicia

Infobae

Francia ve importante inmovilizar activos rusos congelados para que "nadie" decida por UE

Infobae