Agencias

España jugará ante Italia durante la fase clasificatoria para el Europeo Femenino de 2027

Guardar

La selección española femenina de fútbol sala tendrá al combinado de Italia y a otros dos procedentes de la ronda previa como rivales durante la fase clasificatoria para el Campeonato de Europa de 2027, que se disputará en la ciudad croata de Osijek.

"El grupo, con sede por determinar hasta que se conozca su composición definitiva, se disputará entre el 6 y el 11 de octubre de 2026", informó este viernes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) después de que la UEFA hubiera sorteado los emparejamientos. España estará en el Grupo 3.

"La fase élite, en la que entra directamente España, se divide en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Los cuatro vencedores y los dos mejores segundos lograrán la clasificación para el Europeo, mientras que los dos peores segundos disputarán una eliminatoria a ida y vuelta para determinar la última plaza en la fase final", precisó la RFEF en su web.

En su nota de prensa, la RFEF subrayó que "este Europeo, que pasa a disputarse cada cuatro años, será el primero que cuente con ocho selecciones clasificadas después de que en los tres primeros, que ganó España, solo hubiese cuatro en la fase final".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

23-29. Alemania volverá a pelear por el oro treinta y dos años después

Infobae

Los árbitros españoles Javier Alberola y Eugenia Gil ascienden a la categoría FIRST de UEFA

Los árbitros españoles Javier Alberola

Fiscal general de Nueva York celebra restitución de fondos para evitar desastres naturales

Infobae

Trump lanza el portal de la tarjeta dorada para millonarios que quieran residir en EE.UU.

La Casa Blanca impulsa una alternativa a la tradicional green card, permitiendo a extranjeros adquirir una residencia especial tras abonar cifras millonarias, en medio de cuestionamientos legales y éticos sobre el mecanismo planteado por el mandatario

Infobae

Trump advierte a Petro que será "el siguiente" después de Maduro

Las declaraciones del mandatario estadounidense aumentan la tensión en la región, luego de que vinculara a Colombia con el tráfico de estupefacientes y amenazara con acciones similares a las emprendidas contra Venezuela según reportes oficiales

Infobae