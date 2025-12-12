CSIF confía en que la reunión con Sanidad del próximo lunes desbloquee el Estatuto Marco

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) confirmó la convocatoria de una huelga general para todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) cada martes a partir del 27 de enero, como parte de una serie de acciones para exigir avances en la negociación del Estatuto Marco. El sindicato ha advertido que intensificará las protestas si el Ministerio de Sanidad no atiende sus principales demandas vinculadas a las condiciones laborales, la clasificación profesional y las posibilidades de jubilación, según publicó el medio.

El medio detalló que CSIF acude el próximo lunes a una reunión con el Ministerio de Sanidad, confiando en que este encuentro permita reactivar las conversaciones que se han mantenido paralizadas por falta de avances significativos. En el foco de estas negociaciones figuran asuntos que el sindicato considera prioritarios: la adecuación de la clasificación del personal con la consiguiente mejora en sus retribuciones, el establecimiento de mecanismos que permitan acceder a la jubilación anticipada y parcial, así como la implementación de medidas que faciliten una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar de los trabajadores del sector.

La cita contará con la participación de los sindicatos representados en el Ámbito de Negociación: SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, quienes han expuesto su descontento ante lo que consideran una falta de disposición del Ministerio para afrontar las reivindicaciones centrales del colectivo sanitario. Según informó el medio, esta postura fue reflejada también en una carta enviada al presidente del Gobierno, donde expresaron su decepción ante la actitud mantenida por la cartera responsable de Sanidad durante el proceso de diálogo.

En sus declaraciones, CSIF expresó su esperanza en que la huelga no sea utilizada por el Ministerio de Sanidad como justificación para suspender o cerrar unilateralmente la negociación, insistiendo en la importancia de continuar el diálogo hasta alcanzar acuerdos concretos en los temas aún pendientes, consignó el medio.

El medio destacó que CSIF y el resto de organizaciones sindicales mantienen su voluntad de negociar y, según fuentes internas citadas en el reportaje, continuarán impulsando medidas de presión que consideren oportunas en función de la respuesta gubernamental a sus reclamaciones. Entre los puntos aún sin resolver, subrayan la necesidad de mejorar la promoción profesional, establecer una remuneración acorde con las responsabilidades de cada categoría profesional y facilitar cauces efectivos para la conciliación personal de los trabajadores del SNS.

Según reportó el medio, la reforma del Estatuto Marco sigue bloqueada por la escasez de acuerdos en estos tres ejes fundamentales. El sindicato considera imprescindible que cualquier avance normativo contemple tanto la mejora de los derechos laborales como la garantía de sostenibilidad del sistema público de salud a través de trabajadores debidamente reconocidos en sus funciones y compensaciones. Además, plantean que el reconocimiento de la jubilación anticipada y parcial debe ir acompañado de medidas que permitan el relevo generacional y la planificación eficiente de los recursos humanos en el sector.

El fortalecimiento de la presión sindical incluye, además de la huelga semanal, la continuación de protestas y actos reivindicativos que se irán decidiendo en función de la evolución de las negociaciones, agregaron las fuentes consultadas por el medio. El colectivo sindical considera que solo la persistencia en la aplicación de estas medidas permitirá mantener la atención pública y política sobre unos problemas que consideran centrales para la estabilidad y eficacia del Sistema Nacional de Salud.

Durante las conversaciones anteriores, el Ministerio de Sanidad transmitió su intención de atender las demandas laborales del sector, aunque la falta de concreción en propuestas y calendarios ha aumentado la inquietud en el ámbito sindical, informó el medio. Los representantes de CSIF recalcaron que la unidad de acción sindical será clave para conseguir unos avances que, según insisten, llevan años esperando en materia de derechos sociolaborales para el personal del SNS.

Las acciones en marcha y las previstas por el sindicato reflejan la escalada de presión sobre el Gobierno a medida que se acercan las fechas clave para el futuro de la negociación colectiva en el sector sanitario público. CSIF y las demás organizaciones reiteran que su objetivo es lograr resultados tangibles que mejoren las condiciones profesionales y personales de los trabajadores, y continuarían dialogando con el Ministerio en busca de soluciones duraderas, concluyó el medio en su cobertura.