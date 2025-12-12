Chirey cierra 2025 con crecimiento récord y adelanta un 2026 con nuevos modelos, mayor electrificación y una red más sólida en México

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de diciembre de 2025

· La marca presentó su balance anual y confirmó los lanzamientos que llegarán al país en 2026: HIMLA, su primera pick-up, y OMODA C5 SHS-H, una nueva variante súper híbrida.

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Chirey Motor México (conformado por sus marcas Chirey, OMODA y JAECOO) celebró su evento de fin de año, en el que compartió los resultados alcanzados durante 2025 y adelantó los planes que marcarán su estrategia en 2026. Con una ruta definida sobre tres pilares —distribuidores, postventa y producto—, la marca aseguró que la consolidación de su red y el fortalecimiento de su portafolio serán los motores de su crecimiento para el próximo año.

Red más fuerte para cubrir ventas y servicio

Durante 2025, Chirey avanzó de forma significativa en su presencia nacional. La marca reportó:· 94% de cobertura en ventas

· 100% de cobertura en servicio, gracias a la operación de centros de atención en ciudades donde aún no existen agencias

· 4 nuevas agencias inauguradas, lo que refleja la inversión continua de la red

Estos avances delinean el camino para la estrategia de expansión de 2026.

Postventa como pilar estratégico

En el evento, la marca reafirmó que la experiencia del cliente es el centro de su operación. Chirey Motor México mantiene:· 96% de fill rate,

· Tiempo promedio nacional de entrega de refacciones de 3.6 días, incluso en ciudades remotas.

Svein Azcué, vicepresidente de operaciones de Chirey Motor México, resumió la visión de la compañía rumbo a 2026: "Una marca no se mide solo por los autos que fabrica, sino por las historias que inspira."

Renovación total del portafolio y récord mundial de autonomía

Durante 2025, Chirey concluyó la renovación completa de su gama en México. Además, uno de los modelos equipados con Chirey Super Hybrid (CSH) alcanzó un hito histórico: recorrer 1,675.1 kilómetros con un solo tanque, con lo que estableció un nuevo récord de autonomía y demostró el avance tecnológico del grupo.

De cara al 2026: nuevos segmentos y una pick-up para México

La marca confirmó que 2026 será un año clave gracias a una ofensiva de producto sin precedentes. Entre los anuncios destacan:· HIMLA: la primera pick-up de Chirey en el país

HIMLA abrirá un nuevo segmento de la marca en México, y llegará equipada con capacidades todoterreno y soluciones enfocadas en versatilidad.· OMODA C5 SHS-H

La nueva variante súper híbrida de la OMODA C5 formará parte de la siguiente generación de híbridos del grupo.

Cierre de año mirando hacia adelante

Para Chirey, OMODA y JAECOO, 2025 representó un periodo de transformación interna y crecimiento estratégico.

Con una red más robusta, un portafolio renovado y una estrategia clara para 2026, la marca se prepara para fortalecer su presencia en el mercado mexicano y seguir construyendo una oferta de movilidad accesible, eficiente y tecnológicamente avanzada, mientras avanza en colaboraciones con instituciones como UNICEF, ampliando su impacto no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito global.

Acerca de CHIREY CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOOOMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

