Broadcom cuadruplica beneficios durante su año fiscal tras ganar 19.720 millones y repartirá dividendos

La tecnología de inteligencia artificial desempeñó un papel determinante en el balance presentado por Broadcom para su último año fiscal, ya que el segmento de semiconductores dedicados a IA experimentó un crecimiento del 74% interanual en el cuarto trimestre. Este avance impulsó los resultados financieros históricos de la multinacional estadounidense. Según consignó el medio original, Broadcom registró beneficios netos que ascendieron a 23.126 millones de dólares (19.720 millones de euros) al finalizar su ejercicio fiscal el 2 de noviembre, lo que representa un incremento del 292,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

El presidente y consejero delegado de Broadcom, Hock Tan, destacó en declaraciones recogidas por la fuente que los ingresos del cuarto trimestre, que alcanzaron un récord de 18.000 millones de dólares (15.362 millones de euros), reflejaron una subida del 28% en comparación con el ejercicio previo, atribuyéndolo en gran parte al desempeño de los chips de inteligencia artificial. "Prevemos que la inercia continúe durante el primer trimestre y esperamos que los ingresos por semiconductores de inteligencia artificial se dupliquen con respecto al año anterior, hasta llegar a los 8.200 millones de dólares [6.992 millones de euros], impulsados por los aceleradores de IA personalizados y los conmutadores Ethernet de IA", precisó Tan, según el medio.

De acuerdo con la información publicada, los ingresos netos de Broadcom para el año fiscal completo alcanzaron 63.887 millones de dólares (54.477 millones de euros), lo que supone un avance del 23,9% respecto al ejercicio anterior y marca un máximo histórico para la empresa. En el listado de gastos, la multinacional informó un ligero incremento del 0,8% en costes generales, situándose en los 38.403 millones de dólares (32.747 millones de euros).

Además de los costes operativos, Broadcom efectuó pagos por intereses que ascendieron a 3.210 millones de dólares (2.737 millones de euros) y provisionó 397 millones de dólares (338,5 millones de euros) para cumplir con obligaciones tributarias, según se detalló en la información recogida por los medios.

El medio especificó que, en el cuarto trimestre, Broadcom cosechó una ganancia de 8.518 millones de dólares (7.263 millones de euros), con una facturación de 18.015 millones de dólares (15.362 millones de euros). Estos resultados representan un aumento del 97% en beneficios en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que los ingresos también reflejaron un crecimiento importante vinculado directamente a la fuerte demanda de componentes para inteligencia artificial.

Las previsiones de la compañía de cara al futuro inmediato se centran en nuevos crecimientos. Según difundió la fuente, Broadcom anticipó que sus ingresos para el primer trimestre fiscal de 2026 rondarán los 19.100 millones de dólares (16.287 millones de euros). Además, la empresa calcula que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado representará un 67% de esa facturación.

Como parte de la estrategia de retorno para sus accionistas, el consejo de administración de Broadcom aprobó el reparto de un dividendo trimestral en efectivo de 0,65 dólares (0,55 euros), programado para el 31 de diciembre para quienes figuren como tenedores de acciones al cierre bursátil del 22 de ese mes, detalló el medio. Esta decisión refuerza el compromiso de la compañía con la distribución de ganancias entre sus inversores ante el marcado crecimiento que atraviesa por la demanda creciente de componentes de inteligencia artificial.

Las declaraciones de los directivos y las cifras reportadas por Broadcom evidencian una transformación en la estructura de ingresos de la compañía, trasladando el foco hacia los desarrollos y ventas en el ámbito de la inteligencia artificial. La apuesta por aceleradores personalizados y conmutadores Ethernet diseñados para aplicaciones de IA se ha visto reflejada en las proyecciones optimistas para el próximo ciclo fiscal.

Por último, la multinacional comunicó que los aumentos en costes, tanto operativos como financieros y fiscales, resultaron menores al ritmo de generación de ingresos, lo que permitió obtener márgenes superiores a los de ejercicios anteriores. De acuerdo con los datos divulgados, la solidez financiera de Broadcom durante este periodo se sustentó en la capacidad de adaptarse a la demanda del mercado de inteligencia artificial, consolidando su posición como uno de los líderes del sector de semiconductores y tecnologías asociadas.