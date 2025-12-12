Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las Campanadas en RTVE

En un mensaje personal difundido a través de redes sociales, Andreu Buenafuente compartió que atraviesa un proceso de recuperación que considera fundamental para su salud y para poder retomar plenamente sus actividades profesionales en el futuro. Esta decisión de priorizar una pausa responde a las recomendaciones médicas tras un episodio de estrés, y tiene consecuencias directas para la tradicional retransmisión de las Campanadas de RTVE, que finalmente no contará con la participación del presentador catalán ni de Silvia Abril el 31 de diciembre. Según informó RTVE, la pareja no estará al frente del evento de Nochevieja en la Puerta del Sol, circunstancia que fue confirmada oficialmente por la cadena y corroborada por el propio Buenafuente mediante un video publicado en sus plataformas.

RTVE detalló en una publicación en X que Andreu Buenafuente extenderá su periodo de descanso y detendrá por más tiempo su agenda profesional, afirmando que su recuperación "llevará un poco más de tiempo, el necesario para volver al 100% en todos sus proyectos profesionales". La corporación añadió que esto implica también la ausencia de Silvia Abril, ya que ambos estaban seleccionados para presentar la retransmisión de las 'uvas' en la cadena pública la noche del 31 de diciembre. El canal subrayó su "apoyo más sincero" a Buenafuente durante este proceso.

En su intervención publicada tanto en su perfil de Instagram como en el de su productora El Terrat, Buenafuente explicó que el episodio de estrés vivido recientemente le llevó a cancelar todos sus compromisos profesionales. Relató que llegó a un punto en el que su cuerpo y su mente le indicaron la necesidad de detenerse, después de acumular múltiples proyectos en radio, cine, televisión y teatro. Expresó que “hubo un momento en el que ya no pude, me desalineé y mi cuerpo dijo 'tienes que parar'. Y así lo hice”.

El presentador catalán aprovechó el mensaje para agradecer tanto a los profesionales de la salud que le están asistiendo como a las personas de su entorno, haciendo referencia al apoyo recibido: “Cada gotita de cariño es una vitamina", expresó. Buenafuente abordó la naturaleza de la recuperación, así como la importancia de no apresurar el proceso. Señaló que “esto es un poco lento y si queremos hacerlo bien va a llevar un poquito más de tiempo”. Además, enfatizó su decisión de no anteponer un compromiso profesional a su bienestar, afirmando: “No creo que tenga que acelerar una recuperación. Tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz”.

Según publicó RTVE, el comunicador sostuvo que “no va a ser posible hacer las Campanadas con Silvia Abril”, argumentando que no encontraba sentido en forzarse “para hacer un trabajo un día”, incluso si se trataba de uno tan simbólico como la retransmisión de la Nochevieja desde la Puerta del Sol. Expresó su respeto y amor por la profesión, pero puso el foco en la necesidad presente de cuidar la salud mental y física después del episodio vivido de estrés. Añadió que en el futuro, ya en mejores condiciones, habrá nuevos proyectos, pero que ahora mismo la ausencia de presiones le resulta imprescindible para mejorar: “La falta de un horizonte exigente es lo que ahora mismo necesita una persona que ha tenido que parar por un estrés”.

Tras la comunicación inicial del canal público y la posterior ratificación de Buenafuente, diferentes usuarios y figuras públicas en redes manifestaron mensajes de apoyo y comprensión hacia el presentador y hacia Silvia Abril, valorando la prioridad dada a la salud en este tipo de situaciones. RTVE apuntó en su comunicado oficial que próximamente se anunciará quiénes serán los sustitutos en la conducción de las Campanadas, una de las emisiones televisivas más seguidas en España en la noche del 31 de diciembre, aunque no se proporcionaron nombres ni detalles adicionales en el momento del anuncio, según consignó el medio público.

La decisión llega menos de tres semanas antes de la tradicional cita de fin de año, lo que ha provocado reacciones mixtas en la audiencia, entre la sorpresa y el respaldo a los comunicadores. De acuerdo con lo informado por RTVE, la corporación mantiene su compromiso de ofrecer la tradicional retransmisión, mientras aguarda la completa recuperación de Buenafuente y reconoce la profesionalidad tanto del presentador como de Silvia Abril, que en ediciones anteriores habían participado activamente en programas especiales para la cadena.

Este anuncio de la cadena pública se inscribe en un proceso en el que la salud mental y el bienestar de los profesionales ganan visibilidad en el sector audiovisual, evidenciado por la decisión abierta y pública del propio Buenafuente, quien transmitió un mensaje de calma respecto al futuro profesional, manifestando su deseo de recuperar la rutina y la serenidad antes de retomar nuevos desafíos en televisión, radio o teatro. RTVE, por su parte, no precisó nuevas fechas ni proyectos para la vuelta del presentador, a la espera de que la recuperación se complete satisfactoriamente.