EEUU propone revisión del historial de 5 años de redes sociales a turistas de 42 países

La iniciativa incluye una herramienta móvil destinada a que los extranjeros registren su salida del territorio estadounidense, lo que representa una ampliación en los mecanismos de control migratorio. Según informó la agencia EFE, esta propuesta forma parte de un plan impulsado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y tiene como objetivo modificar los requisitos para los visitantes que llegan al país amparados por el programa de exención de visas.

El proyecto, presentado oficialmente este miércoles, establece que turistas provenientes de 42 naciones beneficiadas por el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) deberán entregar el historial completo de sus redes sociales de los últimos cinco años con el fin de obtener el permiso de entrada a Estados Unidos. De acuerdo con la información difundida por EFE, esta medida se enmarca en el conjunto de políticas de control fronterizo exigidas por el gobierno del presidente Donald Trump, quien en enero pasado emitió una orden destinada a reforzar la protección del país ante la posibilidad de amenazas vinculadas a terrorismo y seguridad pública.

Además de la petición sobre redes sociales, los nuevos requisitos contemplan la ampliación del volumen de información personal que deberán proporcionar los solicitantes. Según detalló EFE, se incluirán datos como números telefónicos y correos electrónicos utilizados durante los últimos diez años, así como información sobre familiares del viajero, incluyendo nombres, fechas y lugares de nacimiento. El objetivo de esta recopilación es crear un perfil digital y personal más exhaustivo que permita a las autoridades estadounidenses analizar los riesgos potenciales asociados con cada ingreso.

Las regulaciones afectarán a visitantes provenientes de países como el Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Qatar, entre otros, quienes habitualmente ingresan a Estados Unidos por períodos de hasta tres meses sin necesidad de visa formal. EFE informó que la propuesta fue publicada en el Registro Federal y abre un periodo para recibir comentarios del público, lo que permitirá conocer posturas y preocupaciones respecto al impacto de la iniciativa en el turismo internacional.

La CBP justificó la creación de estas nuevas reglas señalando que responden a la orden ejecutiva de Trump, enfocada en la prevención de amenazas a la seguridad nacional. Según consignó EFE, autoridades plantean que el acceso a las redes sociales permitirá detectar indicios de vinculación con ideologías extremistas o actividades sospechosas, en sintonía con esfuerzos previamente desplegados en las políticas migratorias estadounidenses.

El proceso incluirá la verificación cruzada de los datos proporcionados con otras bases de información, lo que podría aumentar el tiempo necesario para procesar las solicitudes, detalla EFE. Esta circunstancia ha generado inquietud especialmente en vísperas del Mundial 2026, ya que el torneo prevé la llegada de decenas de miles de turistas provenientes de países cubiertos por el programa ESTA.

La nueva herramienta digital para registrar la salida del país pretende cerrar lagunas utilizadas para estadías indebidas una vez vencida la autorización de entrada. Según informó EFE, las autoridades esperan con esto contar con registros actualizados sobre permanencias y salidas, lo que también busca mejorar el control sobre el cumplimiento de las autorizaciones temporales.

Las recientes propuestas se suman a mecanismos de seguridad ya establecidos, amplificando la cantidad y el tipo de información recabada por las autoridades fronterizas. Según reportó EFE, este endurecimiento de los controles ha provocado que grupos defensores de derechos de privacidad y sectores de la industria turística manifiesten preocupación por el posible efecto disuasorio sobre quienes desean visitar Estados Unidos.

Aunque los comentarios públicos aún pueden influir en el proceso de aprobación definitiva de estas medidas, el gobierno estadounidense insiste en la pertinencia de mantener controles reforzados, en particular ante el incremento esperado de visitantes internacionales durante eventos de relevancia global como el Mundial de fútbol. Según ha expuesto EFE, la discusión se centra tanto en la seguridad nacional como en el impacto sobre la imagen del país y el flujo turístico internacional.

La inclusión de familiares entre los datos exigidos apunta a identificar posibles redes o vínculos que, según las autoridades, podrían representar riesgos. Esta línea de acción amplía la tradicional revisión de antecedentes individuales para abarcar a círculos más amplios de relación cercana.

Según publicó EFE, la implementación de estas regulaciones busca actualizar los métodos de control a los patrones tecnológicos y de comunicación actuales, en los que la actividad y los contactos digitales tienen un rol relevante en la evaluación de riesgos de seguridad. Las autoridades subrayan que el procedimiento para presentar comentarios continúa abierto y que el alcance final de la medida dependerá del proceso regulatorio y de las observaciones recibidas por las agencias encargadas.