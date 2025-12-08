Temas del día de EFE News Latino del lunes 8 de diciembre 2025

EEUU ELECCIONES

Miami - Bryan Calvo, quien será el alcalde más joven de Hialeah a sus 28 años, un fortín republicano en el condado demócrata de Miami-Dade (Florida) con más del 80 % de población cubana, se mostró orgulloso de la victoria sin la ayuda de la maquinaria del Partido Republicano porque no le deberá a nadie a la hora de gobernar, según dijo en entrevista con EFE. Por Ivonne Malaver

Los Ángeles - El brasileño Wagner Moura ('El agente secreto'), el mexicano Diego Luna ('Andor') y el puertorriqueño Benicio del Toro ('Una batalla tras otra') están entre los latinos que competirán en diferentes categorías de interpretación por un Globo de Oro en la próxima edición de estos galardones que se celebra el 11 de enero en Los Ángeles.

Los Ángeles - 'Una batalla tras otra', el filme de Paul Thomas Anderson, lidera las nominaciones a los Globos de Oro, con 9 candidaturas, entre ellas a mejor película, director, actor principal (Leonardo DiCaprio), actriz protagonista (Chase Infinity) y secundario por partida doble (Benicio del Toro y Sean Penn).

Nueva York - El cantante y compositor mexicano Humbe anunció este lunes su primera gran gira internacional, en la que visitará 23 ciudades estadounidenses como Nueva York y Los Ángeles, después de sacar esta semana su tercer disco como artista, 'Dueño del cielo', en el que explora atardeceres y se reinventa como artista. Por Jan Téllez Asensio

(foto)(video)

Washington.- RESERVA FEDERAL.- La ultima reunión de la Fed de este año llega esta semana marcada por la incertidumbre ante la posibilidad de que se mantengan intactos los tipos y el nombramiento, a principios de año, del sucesor de Jerome Powell en la presidencia, un cargo que las quinielas apuntan que podría ocupar Kevin Hassett, actual director del Consejo Económico de Trump.

Nueva York.- JOHN LENNON.- Los fans de John Lennon se dan cita en el Central Park de Nueva York para conmemorar la muerte del artista, asesinado el 8 de diciembre de 1980 en el edificio Dakota de la Gran Manzana (foto) (video)

