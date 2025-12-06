Verstappen: "El objetivo es ganar la carrera y esperar a tener suerte para ganar el Mundial"

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que buscará este domingo, desde la 'pole', el milagro deportivo de anotarse, por quinta vez seguida, el Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Yas Marina, tras dominar la calificación para el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, que ésta fue "sencillamente maravillosa" y que su "objetivo es ganar la carrera y esperar a tener suerte y poder ganar el" título.

"Ha sido una calificación sencillamente maravillosa", comentó, tras firmar su octava 'pole' del año, la cuadragésima octava en la F1 Verstappen, de 28 años, que este domingo se jugará el título con los dos pilotos de McLaren: el inglés Lando Norris, que lidera con 12 puntos más que él y que arranca segundo; y el australiano Oscar Piastri -tercero en la general, a cuatro del astro neerlandés-, que lo hará desde la tercera plaza de la parrilla.

"Lo hemos hecho todo bien durante todo el fin de semana; afinando bien el coche e introduciendo unos cambios al final que ayudaron algo al monoplaza, lo que me permitió ir más al límite y sacar todo lo posible del mismo", indicó el astro neerlandés, que este domingo apuntará a su septuagésima primera victoria en la F1, elevando a esa cifra su propia tercera marca histórica de triunfos en la categoría reina.

"Fuimos mejorando de forma agradable durante la calificación y luego encontramos algo de tiempo de vuelta en las curvas. La pregunta principal, no obstante, es si podremos mantener el ritmo durante la carrera", explicó Verstappen después de firmar la octava 'pole' del año, una marca que ya no igualará nadie esta campaña.

"Gracias a Yuki (Tsunoda, su compañero japonés) por darme rebufo. Ayudó, está claro; y fue muy generoso por su parte el haber 'tirado' una de sus vueltas. Ha hecho un gran trabajo de equipo, así que no puedo más que agradecérselo", afirmó el ídolo deportivo de los Países Bajos.

"El objetivo es ganar la carrera y luego esperar a tener algo de suerte y poder ganar el Mundial. Es así de sencillo", apuntó 'Mad Max', que si este domingo consuma el milagro, se anotaría en la última carrera un campeonato que no lideró en ninguna de las 23 pruebas previas.

"Saldremos ahí sin nada que perder, en caso de que necesitemos atacar o defender. La batalla más importante tiene que darse mañana, ya que les tenemos que superar por doce puntos; y sabíamos que si queríamos estar en la pelea teníamos que ser primeros", explicó el súper-depredador deportivo neerlandés.

"Soy el que menos tiene que perder y estoy muy relajado. Es emocionante estar en la 'pole', pero aún necesitamos un poco de suerte para lo que queda y algo de magia de Abu Dabi", declaró Verstappen tras firmar la 'pole' en el último Gran Premio de la temporada.