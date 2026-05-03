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Ascienden a seis las muertes en el noreste de Brasil por las fuertes tormentas

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Al menos seis personas han sido halladas sin vida este sábado en el estado de Pernambuco, situado en el noreste de Brasil, por las fuertes lluvias que están azotando la región, y no se descarta que pueda haber más.

El número de víctimas por las fuertes tormentas en Pernambuco ha ascendido a seis, según han confirmado las autoridades, después de que se haya encontrado a un hombre de 34 años ahogado en la provincia de San Lorenzo de Mata, en la región Metropolitana. Según datos de la Oficina de Protección y Defensa Civil de Brasil, un total de 1.605 personas se habrían quedado sin hogar y casi 1.100 que habrían tenido que ser evacuadas.

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La gobernadora del Pernambuco, Raquel Lyra, ha decretado la situación de emergencia en la región para "agilizar acciones y buscar apoyo del Gobierno", y dice estar en una situación de "alerta máxima".

"El trabajo ya está en marcha y continuará con acción, presencia y asociación, incluso con el Gobierno, para garantizar los recursos y las obras que Pernambuco necesita. Seguimos adelante con determinación y con todas nuestras fuerzas para proteger a nuestra gente y afrontar juntos este momento difícil", ha aclarado Lyra en una publicación en sus redes sociales.

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La gobernadora también ha querido mostrar su "solidaridad" con los familiares de las víctimas y ha asegurado a la ciudadanía que se encuentran "organizando los próximos pasos y garantizando el soporte necesario a los municipios".

De esta manera, continúan sin descanso las labores de búsqueda en el territorio y las administraciones locales ya están trabajando con el Gobierno central para reducir el impacto climático.

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