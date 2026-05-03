Ascienden a seis las muertes en el noreste de Brasil por las fuertes tormentas

Al menos seis personas han sido halladas sin vida este sábado en el estado de Pernambuco, situado en el noreste de Brasil, por las fuertes lluvias que están azotando la región, y no se descarta que pueda haber más.

El número de víctimas por las fuertes tormentas en Pernambuco ha ascendido a seis, según han confirmado las autoridades, después de que se haya encontrado a un hombre de 34 años ahogado en la provincia de San Lorenzo de Mata, en la región Metropolitana. Según datos de la Oficina de Protección y Defensa Civil de Brasil, un total de 1.605 personas se habrían quedado sin hogar y casi 1.100 que habrían tenido que ser evacuadas.

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La gobernadora del Pernambuco, Raquel Lyra, ha decretado la situación de emergencia en la región para "agilizar acciones y buscar apoyo del Gobierno", y dice estar en una situación de "alerta máxima".

"El trabajo ya está en marcha y continuará con acción, presencia y asociación, incluso con el Gobierno, para garantizar los recursos y las obras que Pernambuco necesita. Seguimos adelante con determinación y con todas nuestras fuerzas para proteger a nuestra gente y afrontar juntos este momento difícil", ha aclarado Lyra en una publicación en sus redes sociales.

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La gobernadora también ha querido mostrar su "solidaridad" con los familiares de las víctimas y ha asegurado a la ciudadanía que se encuentran "organizando los próximos pasos y garantizando el soporte necesario a los municipios".

De esta manera, continúan sin descanso las labores de búsqueda en el territorio y las administraciones locales ya están trabajando con el Gobierno central para reducir el impacto climático.

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