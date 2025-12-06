Tanzania “toma nota” de los reclamos de Occidente y pide respetar sus mecanismos internos

Nairobi, 6 dic (EFE).- Tanzania aseguró haber “tomado nota” de las preocupaciones emitidas por países de la Unión Europea (UE), Estados Unidos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y pidió a todas las partes interesadas reconocer el trabajo de la Comisión de Investigación que elaborará un informe sobre la violencia poselectoral del 29 de octubre pasado.

“Tanzania ha recibido y tomado nota de las declaraciones y comentarios públicos emitidos en distintos momentos durante la última semana por socios para el desarrollo y gobiernos en relación con Tanzania y los acontecimientos del 29 de octubre de 2025”, indicó el Ejecutivo tanzano en un comunicado difundido a última hora del viernes.

Unos 16 países occidentales, junto a la UE, instaron a las autoridades de Tanzania a entregar “con urgencia” los cuerpos de las víctimas de la violencia desatada contra las protestas electorales, que según la ONU dejaron cientos de muertos.

Tanzania aseguró a la comunidad internacional que están comprometidos con la “cooperación internacional constructiva para la paz y el desarrollo” y pidió permitir a “los mecanismos nacionales aplicar las medidas adoptadas por el Gobierno”.

El Gobierno de la presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, afirmó que “ha observado con preocupación” el contenido de esas declaraciones, aunque “reconoce el papel de la comunidad internacional en la promoción de la democracia y el desarrollo sociopolítico en el país”.

En un comunicado conjunto, las misiones diplomáticas en Tanzania de los países firmantes -entre ellas España- afirmaron haber recibido "informes creíbles" de organizaciones nacionales e internacionales que apuntan a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y ocultamiento de cadáveres en el país tras los comicios.

La comunidad internacional se expresó un día después de que Estados Unidos anunciara que revisará su relación con Tanzania debido a la violencia electoral y a la "continua represión" de la libertad religiosa y de expresión en el país.

“Si bien se reconoce el papel de la comunidad internacional en la promoción de la democracia y el desarrollo sociopolítico en el país, también es importante reconocer el establecimiento de la Comisión de Investigación que investigará la violencia poselectoral y elaborará su informe”, remarcó el Gobierno tanzano.

Las protestas estallaron después de que Hassan fuera declarada vencedora de las elecciones generales con un 97,66 % de los votos, en unos comicios de los que fueron excluidos sus dos principales rivales.

La Policía reprimió a los manifestantes con gases lacrimógenos y munición real, mientras el Gobierno impuso un toque de queda y cortó el acceso a internet en todo el país.

Según la ONU, cientos pudieron morir durante las manifestaciones, mientras que la oposición del Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili) cifró en hasta 1.000 los muertos a manos de la Policía, de acuerdo con Human Rights Watch (HRW).

Hassan anunció la creación de una comisión para investigar la muerte de los manifestantes al inaugurar la 13ª legislatura del Parlamento.

Por otra parte, la Policía de Tanzania prohibió las protestas convocadas para el 9 de diciembre próximo a través de redes sociales y cualquier tipo de manifestación será considerada ilegal. EFE