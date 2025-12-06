Agencias

Pianistas de 28 países, entre ellos Costa Rica y Brasil, participan en concurso en España

Málaga (España), 6 dic (EFE).- Cerca de cien músicos de 28 países, entre los que figuran Costa Rica y Brasil, competirán durante los próximos tres días en el Concurso Internacional de piano que se celebra en el municipio español de Campillos (sur).

En total son 75 pianistas profesionales, seleccionados de entre más de un centenar de aspirantes, procedentes de Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Brasil, Reino Unido, Alemania, Italia, Suecia, Noruega, Japón, Corea, China, Polonia, Rusia o España.

La final de este certamen, convertido ya en un referente en el panorama musical, se celebrará el lunes y repartirá 11.500 euros en premios: 6.000 para el pianista ganador, 3.000 para el segundo y 1.500 para el tercero.

Además del incentivo económico, otro de los atractivos es que el primer premio incluye un programa de conciertos para el ganador y la presencia de la Orquesta Sinfónica de Málaga para acompañar a los finalistas.

A lo largo de sus diecinueve ediciones, el Concurso Internacional de Piano de Campillos ha acogido a artistas de enorme talento, muchos de los cuales han sido reconocidos en prestigiosos certámenes musicales como los de Santander (España), Moscú, Varsovia o Bruselas.

Tal es el caso de Philipp Lynov, pianista ruso que quedó segundo en Campillos y que ha sido finalista en el Internacional de Piano Van Cliburn (EEUU) y participante en el Frédéric Chopin de Varsovia (Polonia), uno de los concursos de piano más antiguos y prestigiosos del mundo. EFE

