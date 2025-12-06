Agencias

Indonesia ordena la suspensión temporal de la minería en las zonas inundadas de Sumatra

Yakarta, 6 dic (EFE).- El Gobierno de Indonesia suspendió de manera temporal a partir de este sábado las operaciones de minería en las zonas de la isla de Sumatra afectadas por las catastróficas inundaciones que han causado al menos 883 muertos y 520 desaparecidos.

El ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol Nurofiq, realizó el viernes inspecciones aéreas y terrestres en varias zonas de la región en el contexto de las investigaciones abiertas para determinar las causas del desastres y evaluar si las actividades como la minería han contribuido al impacto de la catástrofe.

Hanif se reunió con varias empresas de la zona, incluidas mineras, y en base a los "hallazgos" decidió suspender las actividades con el objetivo realizar auditorías ambientales.

Según el ministerio, durante su inspección aérea apreció una deforestación masiva en varias áreas, que supuestamente han podido influir en las inundaciones.

"No dudaremos en tomar medidas firmes contra cualquier infracción. La aplicación de la legislación ambiental es el principal instrumento para proteger a la población de desastres prevenibles", remarcó Hanif.

Yakarta indicó ayer que investiga a una docena de empresas "sospechosas de contribuir a los desastres hidrometeorológicos" que arrasaron vecindarios enteros en las provincias de Sumatra Occidental, Sumatra Septentrional y Aceh.

A la paralización de las actividades mineras se le suma el análisis de la expansión de las explotaciones de aceite de palma y las centrales hidroeléctricas, apunta el comunicado.

"La deforestación y la conversión de tierras son causadas por las políticas del gobierno (...) deben rendir cuentas. En cuanto a las empresas, se les deberían revocar sus permisos y hacer que asuman su responsabilidad", apremió en declaraciones a EFE Arie Rompas, responsable de Campaña Forestal en Greenpeace Indonesia.

Conforme al último balance provisional publicado por la agencia de emergencias, al menos 883 personas han muertos y 520 permanecen desaparecidas en las provincias del norte de Sumatra, oeste del archipiélago indonesia, afectadas por el desastre.

Los equipos de emergencia siguen desplegados en las provincias de Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental para distribuir alimentos y brindar atención médica, mientras sortean obstáculos como carreteras inundadas, puentes colapsados y vías cubiertas de sedimentos.

Además de Indonesia, el país más golpeado por la reciente coincidencia de ciclones en el sur y sudeste de Asia, también se han registrado graves inundaciones en las últimas semanas en Tailandia, con más de 275 fallecidos, y en Sri Lanka, donde los decesos rondan los 500.

La temporada de tormentas tropicales y tifones está siendo especialmente dura este año para estos países y expertos atribuyen la intensidad al calentamiento del océano, mientras que su devastador impacto se relaciona con la deforestación o la falta de planificación urbana, entre otros factores. EFE

(foto)(vídeo)

