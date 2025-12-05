Un 11% de los españoles gastará más de 1.000 euros, mientras el 34% no llegará a los 200, según EAE

Durante el periodo navideño, la restauración y los alojamientos muestran notables incrementos, según cifras del informe "El gasto navideño en España: entre el consumo y la contención", elaborado por EAE Business School. El documento destaca un aumento del 15,5% en hostelería, así como un alza del 13,2% en hoteles y alojamientos, reflejando un cambio en la manera en que los españoles eligen disfrutar de estas fechas. El análisis también deja en evidencia que diciembre puede suponer hasta el 40% de las ventas anuales para los pequeños comercios minoristas, subrayando el peso que esta época tiene en la economía de estos establecimientos. El informe sitúa el eje de la noticia en que un 34% de los españoles gastará menos de 200 euros por persona durante celebraciones navideñas, mientras que un 11% planea superar los 1.000 euros, casi el doble del promedio nacional, cifrado en 565 euros.

De acuerdo con los datos recabados por EAE Business School, la llegada de la Navidad intensifica las brechas de consumo existentes y plasma una clara desigualdad social, ya que la mayoría de los españoles opta por la contención del gasto motivados, en gran parte, por el encarecimiento de los precios y la situación del empleo. Un 70% de las personas encuestadas señala como causas principales la subida generalizada de bienes y servicios, la ralentización en la creación de empleos y la alta temporalidad laboral, incluso en un año donde las cifras de ocupación fueron elevadas. El estudio también recoge que uno de cada cuatro ciudadanos tomará medidas para reducir aún más su desembolso en las fiestas.

El autor del informe, Miguel Ángel López Gómez, profesor en EAE Business School, manifestó que el impacto del gasto navideño trasciende lo económico y se conecta directamente con la estabilidad de los hogares, los desafíos de sostenibilidad y las desigualdades existentes. Según López Gómez, cada vez más familias se ven obligadas a restringir su presupuesto festivo debido a la situación financiera, lo cual se ve agravado por la presión social frecuente en estas festividades. Algunos grupos recurren a créditos para preservar las tradiciones, lo que puede empeorar su endeudamiento y afectar directamente su economía doméstica, puntualizó el experto según consignó también la EAE.

El estudio detalla una transformación en las preferencias sobre los regalos de Navidad. Aproximadamente la mitad de los españoles prefiere regalar o recibir experiencias frente a objetos materiales. Entre las opciones más populares se encuentran los viajes y escapadas, con un 93% de adhesión, la gastronomía con un 88% y las actividades culturales y de ocio que reúnen el 86%. Paralelamente, el informe de EAE Business School remarca el crecimiento de los regalos sostenibles y responsables, en especial la compra de productos de segunda mano o reacondicionados, que alcanzan ya a un 54% de los consumidores, reflejando un proceso paulatino hacia hábitos de consumo más conscientes y sostenibles, donde se percibe un giro cultural y generacional relevante.

Respecto al desglose de gasto en alimentación, la tendencia se mantiene y representa la partida de mayor peso, con un promedio estimado de 300 euros por persona. Esta categoría evidencia disparidades regionales: el estudio de EAE indica que los navarros destinan alrededor de 400 euros, mientras que los riojanos limitan su gasto a 200 euros. En cuanto a la variación porcentual, Extremadura encabeza el alza en el gasto alimentario, con un 43% más respecto a ejercicios anteriores, seguida por Castilla-La Mancha con un 42% y Castilla y León con un 39%. La causa principal de estas diferencias responde, según el informe, al incremento en los precios de los productos alimenticios en estas comunidades autónomas.

El comportamiento de consumo durante las fechas navideñas impulsa de manera directa al comercio minorista, la hostelería y las actividades de ocio, sectores que logran incrementos de ventas de hasta el 30% en algunas grandes superficies, de acuerdo con EAE Business School. Esta coyuntura tiene repercusión en el mercado laboral, ya que la campaña de Navidad llega a generar entre 300.000 y 400.000 contratos temporales, aportando aproximadamente el 1,5% al consumo privado anual y representando más de 2.000 millones de euros para el Producto Interior Bruto nacional. Para el pequeño comercio, el mes de diciembre adquiere carácter decisivo para su continuidad, ya que concentra una proporción significativa de las transacciones anuales.

El informe también proyecta que para la campaña navideña del año siguiente, el consumo podría experimentar una reactivación, aunque bajo criterios más selectivos y emocionales, priorizando la calidad y el valor de las experiencias compartidas. Según adelantó Miguel Ángel López Gómez a EAE Business School, este cambio respondería a la consolidación de un consumo más prudente, donde gana peso el componente emocional sobre el material.

La investigación de EAE Business School pone de relieve cómo la presión social y la preocupación por mantener ciertas tradiciones llevan a un segmento de la población a recurrir al endeudamiento, repercutiendo en su situación financiera y profundizando brechas económicas preexistentes. Además, el estudio muestra que, lejos de tratarse de un fenómeno aislado, la distribución del gasto en Navidad actúa como reflejo de los desequilibrios y transformaciones que afectan a la sociedad española en los últimos años.

Mientras la preferencia por productos responsables y la búsqueda de un consumo más equilibrado se consolidan entre los consumidores, el informe anticipa que las futuras campañas navideñas continuarán registrando cambios en las pautas de gasto. Esta tendencia apunta, según los expertos de EAE Business School, hacia una mayor concienciación sobre el impacto económico y social de las decisiones de compra durante las fiestas.