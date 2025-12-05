Trump se reunió con familia de soldado herido en ataque cerca de la Casa Blanca

Washington, 4 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este jueves con la familia del sargento Andrew Wolfe, de la Guardia Nacional Aérea de Virginia Occidental, quien resultó herido la semana pasada en un ataque cerca de la Casa Blanca. Wolfe recibió un disparo y actualmente se encuentra hospitalizado.

Durante el encuentro en el Despacho Oval, Trump afirmó que Wolfe esperaba estar mejorando y compartió una fotografía en Truth Social junto a sus padres y su hermano.

El mandatario destacó el valor y la dedicación del sargento, así como el apoyo de su familia en estos momentos difíciles.

El ataque también dejó como víctima a la especialista del Ejército estadounidense Sarah Beckstrom, quien falleció a causa de las heridas sufridas durante el incidente.

Su muerte conmocionó al personal militar y a la opinión pública, y Trump expresó su condolencia a familiares y compañeros de la víctima.

El sargento Wolfe continúa recibiendo atención médica y su evolución será monitoreada de cerca y las autoridades de seguridad investigan las circunstancias del ataque y mantienen medidas preventivas alrededor de la Casa Blanca.

El presidente Trump subrayó la importancia de la protección del personal militar y de la Guardia Nacional, y reiteró su compromiso de garantizar la seguridad de quienes sirven al país en funciones críticas tanto dentro como fuera de la capital estadounidense.

El ataque sucedió la semana pasada en la víspera de acción de gracias y un ciudadano afgáno que ingresó al país en 2021 fue detenido como presunto responsable contra los dos integrantes de la Guardia Nacional que se encontraban en servicio patrullando las calles de la capital estadounidense. EFE