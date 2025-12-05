PP, Vox y Junts pedirán cuentas a Luis Planas la próxima semana en el Congreso por la peste porcina

El hallazgo de trece animales silvestres con peste porcina africana en el área de Barcelona provocó la adopción de medidas restrictivas en el comercio internacional, como la suspensión de importaciones de carne de cerdo española por parte de Japón, México y Reino Unido, junto con el bloqueo total por parte de China en relación a los productos procedentes de la ciudad condal. Esta situación, reportada por Europa Press, marcó el primer brote de la enfermedad en España desde 1994 y desató una rápida respuesta por parte del Ministerio de Agricultura, encabezado por Luis Planas, quien enfrenta exigencias por parte de la oposición en el Congreso.

De acuerdo con Europa Press, el Partido Popular, Vox y Junts manifestaron su intención de cuestionar al ministro Planas durante la sesión de control del próximo miércoles 10 de diciembre. Los grupos de la oposición responsabilizan al Ejecutivo por el avance de la enfermedad y la crisis derivada que afecta tanto a ganaderos como a la economía nacional, en la última sesión plenaria del año 2025. Las fuerzas políticas han registrado distintas preguntas e interpelaciones, que exigen explicaciones sobre la gestión y las políticas desarrolladas en el departamento a cargo del ministro.

El primer caso de peste porcina africana se localizó en las proximidades de Barcelona hace una semana cuando se encontraron dos jabalíes fallecidos a causa de la enfermedad, según detalló Europa Press. Este hallazgo derivó en la delimitación de una zona de control de veinte kilómetros de radio, donde se ubicaron alrededor de treinta y nueve explotaciones agrícolas afectadas por las restricciones. La alerta sanitaria también generó inquietud entre los productores debido al impacto en el comercio exterior y la posible caída de ingresos por la prohibición temporal en destinos clave.

Luis Planas compareció públicamente en el día siguiente al anuncio de los primeros casos y destacó, según Europa Press, que la peste porcina africana no representa un riesgo para la salud humana ni incide en el suministro de carne porcina en el país. El ministro transmitió un mensaje orientado a la calma y asumió el compromiso de minimizar en la medida de lo posible las consecuencias económicas para el sector porcino y los trabajadores involucrados.

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo registró dos preguntas orales dirigidas al ministro de Agricultura, una cuestionando las acciones gubernamentales en materia de sanidad animal y otra acerca de la asunción de responsabilidades ante la crisis, según informó Europa Press. El documento que contiene el contenido de las preguntas para el Pleno incluye el texto: “¿Asume alguna vez alguna responsabilidad?”, reflejando el tono crítico adoptado por el Partido Popular frente al Ejecutivo en esta materia.

Vox, encabezado por Santiago Abascal, presentó una interpelación urgente a Planas, según consignó Europa Press. El partido solicita que se esclarezcan las medidas que adoptará el gobierno para salvaguardar al sector porcino frente a la propagación de la enfermedad y las restricciones internacionales. El texto también hace referencia a la urgencia de proporcionar garantías y apoyos necesarios ante la situación de incertidumbre que pesa sobre los productores.

El grupo de Junts dirigió su pregunta al balance de las políticas desarrolladas por el Ministerio en relación con el equilibrio entre la fauna salvaje y las actividades primarias, de acuerdo con Europa Press. Su planteamiento apunta a un análisis de las estrategias implementadas por el Ejecutivo en materia de gestión de la fauna silvestre y su posible impacto en el reciente brote sanitario, solicitando a Luis Planas una valoración específica sobre las conocidas políticas más progresistas de los últimos años en el ámbito rural.

El borrador de preguntas e interpelaciones recogido por Europa Press confirma que la sesión dedicada al control del Gobierno abordará esta crisis sanitaria como uno de los asuntos prioritarios, con la participación activa de los principales grupos de la oposición. Las peticiones de información y responsabilidad sobre la actuación del Ministerio de Agricultura reflejan la presión sobre la administración central ante la coyuntura generada por el rebrote después de más de tres décadas sin registros de peste porcina africana en territorio español.

El confinamiento de la zona afectada en Barcelona buscó contener la expansión del virus entre el ganado y minimizar los perjuicios económicos, aunque el sector ganadero expresó alarma ante el alcance de la crisis y las pérdidas vinculadas a la restricción comercial. Europa Press subrayó que los productores se mostraron preocupados por la rapidez con la que se sucedieron las prohibiciones por parte de mercados internacionales y la necesidad de incrementar la vigilancia y los protocolos de bioseguridad en las explotaciones.

Las intervenciones previstas ante el Pleno del Congreso pondrán el foco en la respuesta gubernamental y el plan de acción para estabilizar la situación, restablecer el comercio exterior y proteger la producción nacional. De acuerdo con Europa Press, las consecuencias tanto a nivel sanitario como económico seguirán siendo materia de debate entre los partidos políticos y las entidades representativas del sector hasta esclarecer las responsabilidades y los pasos siguientes por parte del Gobierno.