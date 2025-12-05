Netflix comprará Warner Bros con un valor empresarial de 70.918 millones

La operación requerirá la escisión previa de Discovery Global en una nueva compañía que incluirá canales como CNN, TNT Sports en Estados Unidos, Discovery, así como marcas de televisión abierta europeas y productos digitales como Discovery+ y Bleacher Report, de acuerdo con lo publicado por la fuente. Esta separación está programada para completarse en el tercer trimestre de 2026 y marca uno de los pasos clave para que la plataforma de streaming Netflix pueda finalizar la compra de Warner Bros Discovery (WBD).

De acuerdo con la información difundida por la fuente, Netflix alcanzó un acuerdo definitivo para adquirir Warner Bros Discovery, que comprende tanto los estudios de cine y televisión como HBO Max y HBO. El acuerdo contempla un valor empresarial de cerca de 82.700 millones de dólares (70.918 millones de euros) y un valor patrimonial de 72.000 millones de dólares (61.820 millones de euros), una vez descontada la deuda. La transacción, aprobada en forma unánime por los consejos de administración de ambas empresas, estableció que Netflix comprará cada acción de WBD a razón de 27,75 dólares, distribuido entre 23,25 dólares en efectivo y 4,501 dólares en acciones ordinarias de Netflix, lo que implica una prima del 13 % respecto al precio de cierre de las acciones de WBD del jueves anterior.

El cierre definitivo de la compra dependerá de la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes, la ratificación de los accionistas de WBD y el cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones, según reportó la fuente. Tal como detalló el medio, se estima que la operación podría cerrarse en un plazo de entre 12 y 18 meses, siempre que primero se concrete la separación de Discovery Global en una nueva firma cotizada.

En el mes de junio anterior, WBD informó sus intenciones de dividir sus áreas de Streaming & Studios y Canales Globales en dos entidades independientes que coticen en bolsa. Discovery Global aglutinará marcas emblemáticas de televisión, como CNN y TNT Sports en el mercado estadounidense, los canales Discovery, varios canales de televisión abierta de Europa y plataformas digitales como Discovery+ y Bleacher Report, según consignó la fuente.

Entre los activos que pasarán a Netflix destacan títulos y franquicias reconocidas mundialmente. El catálogo de Warner Bros abarca clásicos como “Casablanca” y “Ciudadano Kane”, además de producciones contemporáneas como la saga de “Harry Potter”. A su vez, Netflix aporta éxitos que definen tendencias en la industria, como “Stranger Things”, “KPop Demon Hunters” y “El Juego del Calamar”. Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, declaró en la fuente: “Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros, desde clásicos atemporales como ‘Casablanca’ y ‘Ciudadano Kane’ hasta clásicos modernos como ‘Harry Potter’, con títulos que definen la cultura como ‘Stranger Things’, ‘KPop Demon Hunters’ y ‘El Juego del Calamar’, podremos hacerlo aún mejor”.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros Discovery, expresó su perspectiva sobre la fusión a través de la fuente: “El anuncio de hoy une a dos de las compañías que cuentan historias más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan”. Además, Zaslav enfocó el objetivo de la alianza declarando, en declaraciones recogidas por el medio, que la unión con Netflix “garantizará que personas de todo el mundo sigan disfrutando de las historias más impactantes para las próximas generaciones”.

El acuerdo implica que Netflix desembolsará el monto íntegro pactado combinando efectivo y acciones, lo que añade un componente de participación directa en su capital a los accionistas de WBD. Este mecanismo fue pactado como parte del consenso alcanzado por los consejos de ambas compañías, según especificó la fuente. El proceso contempla la satisfacción de todos los requisitos regulatorios y la aprobación a nivel de accionistas, situando la fecha potencial de cierre hacia finales de 2025 o mediados de 2026, supeditada también a la escisión efectiva de Discovery Global.

Con esta operación, Netflix fortalecerá su posición en la industria del entretenimiento y el streaming al agregar a su catálogo propiedades emblemáticas del cine y la televisión, los activos de HBO y HBO Max, y otras divisiones relevantes provenientes de Warner Bros Discovery. Como publicaron los medios, la integración de estos contenidos se sumará a los títulos originales que caracterizan a la plataforma, optimizando su capacidad de oferta y alcance internacional. Además, la operación prevé la reconfiguración del portafolio de canales y productos digitales de Discovery Global, que pasará así a operar como empresa cotizada independiente y sin vinculación directa con la nueva Warner Bros Discovery bajo control de Netflix.

Los próximos meses serán claves en la reestructuración interna de WBD y la definición de la nueva Discovery Global, proceso que impactará en la evolución de las ofertas de streaming, contenidos audiovisuales y estrategias de distribución tanto en Estados Unidos como en Europa, reflejando los nuevos equilibrios dentro del sector de medios y entretenimiento global, según precisaron fuentes vinculadas a la negociación de la operación.