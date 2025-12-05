Agencias

Muere un niño en un nuevo ataque del Ejército de Rusia contra Dnipropetrovsk, en el sureste de Ucrania

Al menos un niño ha muerto y varias personas han resultado heridas este viernes en un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, situada en el sureste del país.

Las autoridades regionales han indicado en un comunicado que dos distritos se han visto afectados por los ataques: Sinelnikove y Nikopol. En el primero, un niño de doce años ha muerto por el impacto de un dron ruso. "Queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares", recoge el texto, difundido a través de Facebook.

En Nikopol, por otra parte, una mujer de 37 años y un hombre de 39 han resultado heridos y se encuentran recibiendo atención médica. Además, el ataque ha provocado un incendio y ha destruido una vivienda.

"El enemigo sigue aterrorizando a la población civil de Nikopol con fuego de artillería y el uso de drones. También ha utilizado sistemas de lanzamiento múltiple MLRS 'Grad'", ha aseverado.

