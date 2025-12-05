Integra CEE destaca el papel de todos los agentes de la sociedad en el puzle de la inclusión en 'Cada pieza cuenta'

Las actividades de la campaña desarrollaron escenarios en los que los participantes experimentaron situaciones cotidianas de las personas con discapacidad, con el propósito de promover la empatía y el trabajo en equipo entre distintos sectores sociales. Bajo este enfoque, Integra CEE impulsa la iniciativa nacional ‘Cada pieza cuenta’, centrada en resaltar el rol que desempeñan la ciudadanía, el ámbito empresarial, las entidades sociales, las administraciones públicas y los medios de comunicación en la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, según informó el medio que difundió el lanzamiento de la campaña.

La organización detalló que el programa abarca desayunos colaborativos y dinámicas participativas, en las que los asistentes asumen el reto de “ponerse en la piel” de quienes enfrentan barreras diarias por razones de discapacidad. Al respecto, el medio indicó que estas actividades priorizan la reflexión en torno a las capacidades diversas en el entorno de trabajo, buscando visibilizar la importancia de la diversidad más allá del cumplimiento normativo.

Según señaló Integra CEE, la directora de la Unidad de Apoyo, Zulay Ramos, subrayó que la integración laboral plena depende de la intervención activa tanto de empresas convencionales como de centros especiales de empleo, organismos públicos y sociedad civil. Ramos remarcó: “La plena inclusión es imposible sin la contribución activa de las empresas ordinarias, de los centros especiales de empleo, de las administraciones públicas y de la sociedad en general. Nuestro objetivo es asegurar que cada pieza encaje, creando valor y eliminando la invisibilidad”.

En las palabras difundidas por la entidad, la directora expresó su compromiso por avanzar en la construcción de puentes entre las potencialidades individuales y la consecución de logros sociales y laborales: “Ese es el puzle que estamos construyendo, una sociedad donde la inclusión sea completa y duradera”, afirmó Ramos, citada por la fuente.

El medio destacó que la campaña pone el foco en normalizar la diversidad en todos los espacios laborales y sociales, planteando la diversidad como un valor permanente y no como una excepción. Según publicó la fuente, la estrategia de Integra CEE busca activar la colaboración de todos los actores posibles para garantizar espacios inclusivos, donde las competencias de las personas con discapacidad obtengan reconocimiento y acceso efectivo al empleo.

El conjunto de actividades implementado opera en el marco de una campaña nacional, por lo que diferentes ciudades y comunidades participan simultáneamente. De acuerdo con el medio, la intención es extender la concienciación y la corresponsabilidad, enfatizando el papel indelegable de cada sector para lograr avances reales en materia de integración laboral.

Además de las intervenciones presenciales, la iniciativa procuro involucrar a los medios de comunicación para reforzar la conversación pública sobre la importancia de eliminar la invisibilidad que afecta a miles de personas trabajadoras con discapacidad. El medio citó la visión de la organización, que insiste en la urgencia de construir “un futuro donde la diversidad sea el estándar y no la excepción”.

La campaña ‘Cada pieza cuenta’, indicó la fuente, incluye herramientas y recursos de participación tanto para el ámbito empresarial como para entidades sociales interesadas en adoptar prácticas de inclusión más efectivas. Estas acciones forman parte de una estrategia de sensibilización continua, en la que la experiencia directa facilita una mejor comprensión de los retos del colectivo con discapacidad y alimenta el compromiso con la transformación estructural en la gestión del talento en la sociedad.

La labor de Integra CEE, según describieron en el medio, apuesta por una agenda que trasciende la responsabilidad social corporativa al fomentar la generación de valor compartido entre todos los protagonistas del panorama laboral. Las dinámicas propuestas resultan en espacios de reflexión y aprendizaje colectivo, donde la empatía surge como motor de cambio hacia la diversidad y la integración de cada persona en la vida laboral.