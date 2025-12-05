Illa defiende el seguimiento que ha hecho de la PPA desde México: "Mi agenda la organizo yo"

Las tareas de contención del brote de peste porcina africana en Cataluña cuentan con el despliegue de más de 1.000 personas en un perímetro de seis kilómetros de alto riesgo, ampliado hasta los 20 kilómetros en la zona clasificada de bajo riesgo, que afecta a 91 municipios. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, agradeció la labor de los profesionales del sector ganadero, así como la comprensión mostrada por la ciudadanía y los medios de comunicación, tras explicar su gestión de la crisis sanitaria desde el extranjero. La peste porcina africana no había tenido presencia en Cataluña desde 1995, por lo que esta reaparición ha generado una respuesta coordinada del Govern, según detalló el medio El Periódico.

Según informó El Periódico, Illa defendió durante la sesión de control en el Parlamento que ha realizado un seguimiento constante del brote de PPA a pesar de encontrarse en México, donde realizaba un viaje oficial hasta el pasado viernes. En sus palabras: "Mi agenda la organizo yo". Respondía así a las críticas expresadas por Mònica Sales, presidenta del grupo Junts en el hemiciclo, quien lo acusó de estar ausente a lo largo de una semana y le reclamó una disculpa pública, argumentando una falta de liderazgo en plena emergencia ganadera.

Durante su intervención, Salvador Illa expuso que el Govern ha basado su respuesta ante la crisis en cuatro principios: ciencia, transparencia, cooperación y respaldo al sector afectado. Según consignó El Periódico, el presidente destacó la coordinación entre las distintas áreas de la administración autonómica y remarcó la interlocución permanente con los representantes ganaderos, quienes han mostrado predisposición para afrontar la magnitud del problema sanitario.

El despliegue de recursos, precisó Illa, se centra en limitar la propagación del virus dentro de los perímetros definidos de alto y bajo riesgo. La zona de seis kilómetros, señalada por el Ejecutivo, corresponde al área más próxima al foco detectado el 28 de noviembre. De acuerdo con la información recabada por El Periódico, el perímetro de 20 kilómetros incluye municipios donde se han extremado medidas de vigilancia y control sobre el movimiento de animales y personas relacionadas con la ganadería porcina.

Salvador Illa se refirió también al papel de la oposición en el contexto de esta crisis. Expresó su reconocimiento hacia la colaboración institucional de Junts, aunque lamentó que sus representantes, en su opinión, centraran sus esfuerzos en las críticas personales más que en la búsqueda de soluciones para el sector. Según publicó El Periódico, Illa advirtió que esta actitud “no es el camino” para superar la actual situación, apelando a la responsabilidad política de todos los partidos.

El presidente detalló ante el Parlament que el Govern ha adoptado todas las decisiones convenientes y ha mantenido la interlocución directa con los agentes del sector. Reiteró su seguimiento de la situación desde el extranjero al afirmar: "Se están haciendo las cosas tan bien como se sabe en estas circunstancias", según recogió El Periódico.

El brote de peste porcina africana, desde su detección a finales de noviembre, motivó la puesta en marcha de protocolos sanitarios específicos para evitar una posible extensión del virus, que afecta especialmente al ganado porcino y puede causar perjuicios económicos considerables. El sector ganadero, uno de los principales motores económicos en varias comarcas catalanas, se enfrenta a restricciones vinculadas a la sanidad animal y la comercialización de los productos.

Durante el pleno, Illa subrayó la respuesta “decidida” del Govern, reflejada en la movilización de recursos materiales y humanos. Además, agradeció la disposición del sector porcino para colaborar en las medidas de control, reconociendo la comprensión por parte de la población ante las restricciones implementadas en las localidades afectadas, según reiteró El Periódico.

La gestión de la peste porcina africana continúa bajo vigilancia, con el compromiso del Ejecutivo catalán de informar periódicamente sobre los avances y las necesidades detectadas, señala el medio. El objetivo principal de las autoridades radica en contener el brote y proteger la salud del sector ganadero, que no sufría la amenaza de este virus desde hace casi tres décadas.