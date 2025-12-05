Fundación Cibervoluntarios frena la brecha digital con la formación de 280.000 personas en competencias digitales

El análisis sobre la transformación en la identidad de quienes participan en acciones de voluntariado centró uno de los principales apartados del informe Voluntec, documento presentado por la Fundación Cibervoluntarios que examina el papel actual del voluntariado en el contexto digital. Según consignó el medio, el estudio indica que quienes se involucran en estas actividades lo hacen por el significado y el aprendizaje personal, y no solamente por motivaciones altruistas, resaltando que esta experiencia puede modificar la percepción personal y los valores del voluntario. En ese contexto, la organización situó la presentación del informe en medio de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, destacando el balance de sus iniciativas durante el año 2025.

De acuerdo con la información publicada por Fundación Cibervoluntarios, más de 4.500 personas voluntarias han llevado adelante más de 15.000 actividades gratuitas en toda España, enfocadas en mejorar el acceso a competencias digitales de colectivos vulnerables y poblaciones de zonas rurales. Estas acciones formativas alcanzaron a más de 280.000 personas, una cifra que representa el compromiso de la entidad para reducir la brecha digital, fenómeno que afecta en la actualidad a un considerable segmento de la población española. Según detalló la fundación, este esfuerzo contó con la realización de aproximadamente 280 actividades por semana, resultado de una red en constante movilización.

El medio subrayó que la brecha digital sigue marcando un obstáculo para la inclusión social: datos de EUROSTAT señalan que una de cada tres personas en el país no ha desarrollado competencias digitales mínimas. Esto tiene consecuencias en la participación ciudadana, el acceso al mercado laboral y la posibilidad de gestionar trámites administrativos, bancarios o sanitarios. El Plan Nacional de Competencias Digitales destaca la urgencia de universalizar estas habilidades, consideradas esenciales hoy para operar con seguridad en entornos digitales, desde la comunicación hasta la compra en línea o la obtención de una cita médica.

La Fundación Cibervoluntarios, posicionada como pionera en el voluntariado tecnológico en España, ha desarrollado propuestas adaptadas a diferentes perfiles y necesidades. Entre los programas citados se encuentran el Campamento Digital, Yo Conecto, Reto Hacker y Pueblo Digital. Estas iniciativas abordan tanto la alfabetización digital básica, dirigida a personas mayores y colectivos con mínima experiencia tecnológica, como el desarrollo de talento digital y creatividad en población joven, enfocado en el uso seguro y responsable de herramientas digitales.

Varias actividades ponen especial atención en asistir a mujeres residentes en zonas rurales, inmigrantes y personas con discapacidad, orientando la formación a la integración social y laboral, así como a la creación de nuevas oportunidades profesionales. Según publicó la Fundación Cibervoluntarios, los talleres pretenden capacitar a los participantes para manejar dispositivos móviles, gestionar trámites online y aprovechar recursos digitales para impulsar negocios locales, además de facilitar el acceso a servicios esenciales, incluidas las gestiones administrativas o bancarias.

El abordaje del voluntariado que propone la organización considera que, más allá de la transmisión de conocimientos técnicos, estas formaciones fortalecen la autonomía personal y profesional. Así lo expresó la presidenta y fundadora de la fundación, Yolanda Rueda, al señalar que "la tecnología no es un ámbito neutral, sino que condiciona derechos, identidades, participación y oportunidades", según reprodujo el medio. Desde la entidad, recalcaron que contribuir al desarrollo de competencias digitales implica ampliar horizontes educativos y laborales, impulsando incluso el emprendimiento en comunidades que tradicionalmente han estado apartadas de los grandes flujos tecnológicos.

El informe Voluntec, respaldado por revisiones bibliográficas, entrevistas grupales y una encuesta nacional a más de 1.200 personas, aporta datos sobre las motivaciones de quienes ejercen el voluntariado. El documento resalta que aflora una ética del deseo, donde la satisfacción personal y el aprendizaje adquirido constituyen alicientes significativos, sumándose a las razones clásicamente solidarias. Como resultado, esta experiencia refuerza tanto la identidad propia como el sentimiento de pertenencia social.

Junto al balance anual y la presentación del informe, la Fundación Cibervoluntarios lanzó la campaña 'Ayudar con la tecnología es muy tú', según reportó el medio, con la intención de animar a más personas a participar en el voluntariado digital. La campaña busca fomentar el empoderamiento tecnológico generalizado y recordarle a la sociedad que "cada persona que usa la tecnología para su día a día lleva un cibervoluntario dentro". Yolanda Rueda instó a consolidar un ecosistema digital inclusivo y ético, haciendo hincapié en la importancia de proteger la privacidad, promover un uso honesto de los datos y salvaguardar la veracidad de la información en la red.

La responsable de la entidad recordó que la misión de la Fundación, desde su fundación hace veinticinco años, permanece vigente y considera que su labor resulta apremiante ante las transformaciones digitales actuales. El balance y las nuevas estrategias delineadas por Cibervoluntarios reafirman el aporte del voluntariado tecnológico como una herramienta de transformación social en el siglo XXI, según consignó el medio.