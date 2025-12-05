Feijóo pide el voto a Guardiola para que "el cambio se consolide" frente a la "pinza" de bloqueo de PSOE y Vox

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves concentrar el voto en la candidata del PP a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, para que "el cambio se consolide" frente a la "pinza absurda e irresponsable" de bloqueo político que a su juicio protagonizan tanto PSOE como Vox.

Así lo ha asegurado el líder del Partido Popular en la tradicional pegada de carteles en Almendralejo con motivo de las elecciones extremeñas del 21 de diciembre, junto al secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, y donde ha exigido al resto de partidos que no bloqueen la investidura en el caso de que Guardiola gane las elecciones.

También ha reclamado no confiarse ante la hipotética victoria de la candidata del PP, tal y como indican los sondeos, por lo que ha llamado a "patear cada barrio" para que Extremadura protagonice "el kilómetro cero del cambio en España" frente a la corrupción y la parálisis del "sanchismo".

Feijóo ha puesto en valor el trabajo de Guardiola en los dos últimos años al frente de la Junta, denunciando la "pinza absurda" e "irresponsable" que, en su opinión, han practicado tanto PSOE como Vox para que Extremadura "no tenga presupuestos para mejorar los servicios públicos, las infraestructuras, los abastecimientos, los saneamientos, la dependencia o la industria", lo que ha llevado a la comunidad a adelantar sus elecciones.

"Ha querido, en consecuencia, castigar a este pueblo bloqueando desde el Parlamento el presupuesto de Extremadura. Pues lo dicho, a grandes males, grandes remedios. Y ante el bloqueo político al que ha sometido tanto el PSOE como Vox a Extremadura, hemos convocado elecciones", ha argumentado el líder del PP.

Dicho esto, Feijóo ha puesto en valor el "remedio democrático" de una presidenta "valiente" que, ante el "bloqueo" de la oposición y el "politiqueo", ha convocado al pueblo extremeño a las urnas para que "en libertad" exprese "qué es lo que quiere": si se "quiere seguir bloqueando" o "avanzar".

A juicio de Feijóo, hay políticos "que no pueden soportar que Extremadura crezca" y "preferirían seguir considerando" a la región "como su cortijo". "Hay algunos que no quieren que el cambio se consolide, hay algunos que simplemente quieren que Extremadura siga con los problemas, siga con el bloqueo. Nosotros lo que queremos es resolver todo esto votando", ha abundado.

Para Feijóo, las elecciones son "la grandeza de la política" frente a aquellos que persisten en el gobierno --como el de Pedro Sánchez-- sin mayoría social o en el Parlamento, sin que "pueda salir a la calle" y sin presupuestos durante toda la legislatura. "La política del Partido Popular es justamente lo contrario a un 'sanchismo' que se aferra al poder, que no es capaz de darle la palabra a los españoles y sigue bloqueando un país sin cuentas, sin prestigio, sin horizonte, sin planificación y sin proyecto", ha explicado.

ABSTENCIÓN ES BLOQUEO

Feijóo también ha pedido no "fiarse" de aquellos sondeos y "el sentido común" que dan la victoria a María Guardiola porque "las urnas están vacías y todavía quedan 15 días para votar". En su opinión, "cada voto será decisivo" y "la abstención contribuirá al bloqueo de la política en Extremadura", por lo que ha advertido que dispersar el voto puede fortalecer al PSOE.

"Tenemos que patear cada barrio, ir a cada pueblo, hablar con cada persona y no dar un voto por ganado ni tampoco dar un voto por perdido", ha avisado el líder del PP, quien ha insistido en que en estas elecciones "hay sólo dos opciones: o gana María Guardiola con fuerza o pierde Extremadura en el bloqueo y en la parálisis".

Al respecto, Feijóo también ha pedido a los partidos de la oposición que no bloqueen la investidura de María Guardiola si el PP gana las elecciones. "Nos comprometemos desde el primer instante a que si gana un partido político le dejaremos gobernar y nos abstendremos en la sesión", ha adelantado. "Y por eso pedimos que si ganamos nosotros que nos dejen gobernar, que nos dejen formar gobierno y nos dejen trabajar por esta tierra", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que "una victoria limpia clara y nítida del PP" en Extremadura "será también una victoria para toda España". "Será el inicio del cambio político en España, será poner fin al 'sanchismo' y abrir una etapa de concordia, de prosperidad, de diálogo y de buena política", ha vaticinado.