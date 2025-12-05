El hijo mayor de Bolsonaro anuncia su intención de disputar las elecciones a Lula en 2026

São Paulo, 5 dic (EFE).- Flávio Bolsonaro, senador e hijo mayor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, anunció este viernes que cuenta con la bendición de su padre para disputar las elecciones de Brasil de 2026 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Al anunciar su candidatura, Flávio afirmó que "cumplirá la misión" de ser candidato en octubre de 2026 para dar continuidad al "proyecto de nación" de su padre, quien lleva 10 días cumplidos de una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado.

"Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de conferirme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación," declaró el primogénito del exmandatario en un mensaje en las redes sociales.

En ese mensaje, Flávio habló de la inseguridad pública causada por "narcoterroristas" y del "saqueo" de las empresas estatales; y criticó la alta carga de impuestos y la falta de expectativas para la juventud.

El senador y ahora precandidato recibió el respaldo de la cúpula del Partido Liberal (PL), la formación de extrema derecha que lidera su padre y que cuenta con la mayor bancada en el Legislativo, y también de sus hermanos y de la mujer de su padre, Michelle Bolsonaro, quien en los últimos días ha mostrado una voz propia dentro del clan.

El anuncio despeja las dudas en la derecha más radical de cara a los comicios de 2026, en las cuales Lula volverá a ser candidato a un cuarto mandato, encabezando las fuerzas progresistas.

De este modo, podría repetirse el escenario de 2022, los comicios más polarizados y reñidos de la historia reciente del país, en los que los brasileños votaron en una segunda vuelta entre dos candidatos con los mismos apellidos, Lula y Bolsonaro.

Tras esas elecciones, en las que Lula se impuso por una pequeña diferencia de 1,8 puntos porcentuales, Bolsonaro trató de convencer a la cúpula militar para embarcarse en un golpe de Estado, unos hechos por los que acaba de ser condenado a 27 años de cárcel, que cumple en una celda de la Superintendencia de la Policía Federal, en Brasilia.

Los sondeos publicados hasta ahora sitúan a Lula en franca ventaja ante cualquier posible candidato de derechas de cara a los comicios del próximo octubre, pero pocas de esas encuestas barajaban a Flávio como el posible abanderado de las fuertes de la derecha.

Entre el ramillete de opciones, el nombre con más fuerza era el del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, un exministro del Gobierno de Bolsonaro que goza del apoyo del mercado financiero y quien de momento no había aclarado si pretendía aspirar al palacio presidencial o a su reelección al frente del ejecutivo regional.

De momento, Freitas no se ha manifestado públicamente tras el anuncio de la candidatura de Flávio Bolsonaro.

El mercado financiero, que se siente más a gusto con un perfil más económico como el de Freitas, dirigió mal la noticia de la candidatura de Flávio Bolsonaro.

La Bolsa de São Paulo, que encadenaba récords consecutivos, se hundió un 4,31 % y el dólar rebotó un 2,31 % frente al real brasileño.

La candidatura tampoco fue recibida con apoyo unánime de las fuerzas de centro y derecha. El conservador Ronaldo Caiado, gobernador del estado de Goiás y quien desde hace meses lanzó su candidatura presidencial, adelantó que se mantendrá en la disputa.

Sin embargo, sí recibió un apoyo relevante, el de Michelle Bolsonaro, ex primera dama y quien tuvo un rifirrafe público con los hijos del patriarca familiar a comienzos de esta semana por diferencias en relación a candidaturas regionales para las elecciones de 2026.

Ya desde la izquierda, la noticia se recibió como algo "previsible", en palabras del diputado Lindbergh Farias, líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara baja.

"Saben que es prácticamente imposible derrotar a Lula, pero quieren mantener el protagonismo de la oposición para el futuro", afirmó Farias en las redes sociales.

Brasilia, 5 dic (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro, elegido por su padre, el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, como candidato a la Presidencia, es el hijo más "moderado" de una radical familia de extrema derecha que intentará reconquistar el poder en las elecciones de 2026.

El expresidente eligió a su hijo mayor como candidato presidencial desde la celda de 12 metros cuadrados que ocupa en unas dependencias de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una condena a 27 años de prisión por haber intentado impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

Lula, el dirigente progresista más relevante de la historia de Brasil, quien gobernó entre 2003 y 2010 en dos períodos consecutivos y volvió al poder tras derrotar a Bolsonaro, buscará su cuarto mandato en 2026 y desde ya Flávio se perfila como su máximo rival.

El primogénito de Bolsonaro tiene 44 años, es abogado, pero ha dedicado su vida a la política, en la que comenzó en 2003, cuando fue elegido diputado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Es fruto del primer matrimonio de Bolsonaro y mantiene serias diferencias políticas con la actual esposa de su padre, Michelle, quien también tiene sus apetitos y llegó a insinuar una candidatura a la Presidencia que ahora será de Flávio.

Bolsonaro suele referirse a sus hijos con números, según el orden de en que nacieron. Flavio es "01" y fue el primero que entró en política. En 2016 fue candidato a alcalde de Río de Janeiro, sin ningún éxito. Cuarto lugar, con unos 400.000 votos que representaron un 14 % del total.

Para ese momento, su padre todavía no tenía ninguna influencia en la política nacional. Sin embargo, eso cambió a partir de 2018, cuando Bolsonaro surgió como líder de una emergente y radical extrema derecha que le llevó a la Presidencia e impulsó a sus hijos Flávio y Eduardo.

El ahora candidato presidencial fue elegido senador por Río de Janeiro con 4,3 millones de votos. Su hermano Eduardo, hoy en el exilio en EE.UU. huyendo de la justicia, fue elegido diputado.

Igual que su padre y sus tres hermanos dedicados a la política, Flávio Bolsonaro ha lidiado con problemas judiciales. Entre otros delitos, ha sido investigado por lavado de dinero, asociación ilícita y malversación, pero los procesos han sido archivados por diversas razones.

Entre las sospechas, contratar funcionarios "fantasmas" para sus despachos legislativos a fin de apropiarse de los sueldos y lavado de dinero a través de una tienda de chocolate que tenía en Río de Janeiro y le permitió comprar, siempre en efectivo, una veintena de apartamentos en Río de Janeiro en unos pocos años.

Su último problema, la compra de una mansión en Brasilia, valorada en seis millones de dólares y en la que vive con su esposa, la odontóloga Fernanda Antunes Figueira, con quien tiene dos hijas.

Su actuación en el Senado siempre fue discreta, hasta que su padre cayó en desgracia y, sobre todo, desde que fue a prisión. Con su hermano Eduardo en el exilio, Flávio asumió el papel de portavoz de la familia en defensa del expresidente.

Pasó a tener entonces un rol más preponderante en el Partido Liberal (PL), que ahora ha acatado la decisión tomada por el expresidente Bolsonaro y lo ha aceptado como abanderado para 2026.

Como su padre, Flávio es promotor de un Estado mínimo, de un combate sin cuartel contra la delincuencia y de la liberación de la venta de armas, así como ve la hoz y el martillo en todos quienes se le oponen, a los que no duda en tildar de "comunistas".

En su rol de candidato, tendrá la misión de unir al arco de derechas, que va desde los conservadores más tradicionales que no aceptan el radicalismo bolsonarista, hasta la ultraderecha autoritaria que todavía tiene como gran líder a Jair Bolsonaro.

Pero la principal oferta de su plataforma de campaña será sin duda un indulto que libre de la prisión a su padre y a todos los condenados por el intento de golpe de Estado de 2022, una iniciativa que intentó promover en el Parlamento y fue bloqueada por la derecha más tradicional, que domina las cámaras legislativas.

Eduardo Davis