El Ejército libanés entrega a la Justicia al líder de una célula de Estado Islámico en el norte del país

El Ejército libanés ha anunciado este jueves que ha entregado a la Justicia a un hombre acusado de dirigir una célula de la organización terrorista Estado Islámico en una zona ubicada en la gobernación de Akkar, muy cerca de su frontera norte con Siria, tras la detención de su líder a principios de este año.

"La Dirección de Inteligencia ha remitido al tribunal competente libanés a Maktum al Qaid (A.K.H.) el 4 de diciembre de 2025 por pertenecer a la organización terrorista Estado Islámico y dirigir una célula terrorista en Wadi Jaled, Akkar", ha indicado a través de su cuenta de la red social X.

En el comunicado, las Fuerzas Armadas libanesas han explicado que el detenido "garantizó el traslado de artefactos explosivos y fondos enviados por la dirección de la organización a la célula terrorista mencionada, con el objetivo de llevar a cabo operaciones de seguridad en el interior de Líbano".

Su arresto y posterior entrega a las autoridades competentes ha tenido lugar después de que a principios de este año fuese detenido asimismo el líder de la célula, un ciudadano apodado como 'Abu Yusef', según ha agregado el cuerpo militar.

